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    Engelli İngiliz turist havalimanında canına kıydı

    DHA
    18.06.2018 - 00:02 | Son Güncelleme:

    Antalya Havalimanında kimliği açıklanmayan engelli İngiliz turist, henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etti.

    Olay, akşam saatlerinde Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali içerisinde meydana geldi.

    Bedensel engeli bulunan adı açıklanmayan 34 yaşındaki İngiliz kadın yolcu, uçağa binmek üzere havalimanına geldi. Gişe görevlisine biletini onaylattıktan sonra ikinci güvenlik kontrolünden geçmek için bir üst kata çıkan İngiliz turist, bir anda kendisini boşluğa bıraktı.

    Metrelerce yükseklikten zemine düşen turist kadın için olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan İngiliz kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    YİNE HAVALİMANI YİNE İNTİHAR

    1 ay önce de Dalaman Havalimanı'nda Andrew Paul W. isimli İngiliz turist intihar etmişti. Andrew Paul W.'nin, bilet bulamadığı için 3 gündür Dalaman Havalimanı'nda beklediği ileri sürülmüştü.

    Etiketler: son dakika , haberler
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