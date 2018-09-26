Endişeli bekleyiş

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)
26.09.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

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DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde büfe işleten Turgut Aydın (57) kayboldu. Otomobili derede bulunan Turgut Aydın’ın suya kapıldığı düşünülerek derede arama çalışması başlatıldı.

Akçakoca Çuhallı mevkiinde büfe işleten, bir fabrikadan emekli Turgut Aydın’dan, dün akşam saatlerinde dükkanını kapattıktan sonra bir daha haber alınamadı. Osmaniye Mahallesi’nde oturan ailesinin yetkililere haber vermesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

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Yapılan arama çalışmaları sonucunda Turgut Aydın’ın, 81 DB 320 plakalı otomobili bu sabah saatlerinde Acara Deresi’nde ters şekilde görüldü. Otomobilin yol üzerinde bulunan bir elektrik direğine çarptığı, bir süre ilerledikten sonra dereye uçtuğu tespit edildi. Otomobil halatlar bağlanarak çekici ile dereden çıkarıldı. Ancak araçta kimsenin olmadığı görüldü. Müzeyyen Aydın, eşini arama çalışmalarını üzüntü ile takip etti.

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Polis, Turgut Aydın’ın hastaneye götürülmüş olabileceğini düşünerek çevredeki hastaneleri kontrol etti. Ancak, Turgut Aydın’ın hastanede bulunmadığı tespit edildi. Polis, derenin çevresinde arama çalışmalarını sürdürürken, derenin içerisinde arama yapılması için AFAD’a haber verildi. Yağmur yağışı nedeniyle suyun yükseldiği derede Turgut Aydın’ın suya kapılmış olabileceği düşünülerek dere yatağında arama yapılacak.

Müzeyyen Aydın eve geleceğini söyleyen eşi ile son olarak telefonla görüştüklerini belirterek, "Dün akşam saatlerinde beni aradı. Alkollüydü, yemeğe geleceğini söylemişti ama gelmedi. Telefonunu aradık ama ulaşamadık" dedi.

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