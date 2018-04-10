Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>En zor görev... Polis, çalan telefonu açamadı

    En zor görev... Polis, çalan telefonu açamadı

    İHA
    10.04.2018 - 01:32 | Son Güncelleme:

    Sivas'ta karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden vatandaşın çalan telefonunu polis ekipleri uzun süre açamadı.

    Kaza saat 22.00 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Kemalettin İbn-ü Hümam Caddesi üzerinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre aşırı süratli olduğu iddia edilen F.Y. (29) idaresindeki 66 SA 587 plakalı otomobil Halfelik alt geçidinden çıktığı sırada cadde üzerinden karşıya geçmekte olan 85 yaşındaki Mehmet Erdoğan'a çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi.

    Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada araç sürücüsü F.Y.'yi Dedebalı Mahallesi'nde yakaladı. Polis ekipleri araç sürücüsünü gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

    En zor görev... Polis, çalan telefonu açamadı

    POLİS EKİPLERİ ÇALAN TELEFONU AÇAMADI

    Kazada hayatını kaybeden Mehmet Erdoğan'ın çalan telefonunu polis ekipleri uzun süre açamadı.

    Yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları sinir krizi geçirdi. İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'da kaza sonrası olay yerine gelerek bilgi aldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    En zor görev... Polis, çalan telefonu açamadı

    Etiketler: sivas , trafik kazası , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri