En son nerede deprem oldu? 27 Ağustos son depremler listesi
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesine yakın bir konumda olan deprem, yer yüzüne yakın bir noktada meydana geldi. İşte, Türkiye'de meydana gelen son depremler...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.31'de Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin 34,44 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 78 kilometre mesafede olduğu belirlendi. İşte, resmi kurumlardan gelen bilgilere göre son depremlerin listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.08.27 07:43:20 37.7832 29.6888 6.4 -.- 2.0 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.27 07:31:23 35.8128 27.5312 15.1 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ İlksel
2019.08.27 04:58:07 35.9723 27.8763 79.1 -.- 3.3 3.3 RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.27 04:33:48 38.3332 43.4965 3.0 -.- 2.1 -.- YATAGAN-GURPINAR (VAN) İlksel
2019.08.27 04:26:41 39.4800 26.2772 4.8 -.- 2.4 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.27 03:51:31 38.3198 25.3137 6.6 -.- 2.7 2.7 EGE DENIZI İlksel
2019.08.27 03:48:22 37.8047 29.6658 12.6 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.27 03:37:52 38.1840 27.2665 5.5 -.- 1.7 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2019.08.27 03:30:42 37.8583 29.6873 8.8 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.27 02:17:11 39.2180 44.2810 5.5 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2019.08.27 01:54:24 39.2692 26.1497 12.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.27 01:22:34 37.8358 29.6513 13.5 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.27 00:49:58 37.2833 44.2673 9.5 -.- 2.5 -.- KONUR-SEMDINLI (HAKKARI) İlksel
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