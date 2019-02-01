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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sabri GARİP
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

En prestijli meslek doktorluk

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En prestijli meslek doktorluk

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’nin yedi bölgesinde yaklaşık 1000 kişiyle düzenlendiği anketle sosyal siyasal eğilimleri araştırdı.

Ankete katılanların yüzde 64.3’ü ‘en prestijli meslek’ olarak tıp doktorluğunu gösterirken, 35.1’le ‘profesörlük’ ikinci, yüzde 22.5 oranla ‘mühendislik’ üçüncü, yüzde 17.4 ile öğretmenlik dördüncü sırada yer aldı. ‘Türkiye Sosyal - Siyasal Eğilimler Araştırması’nın dikkat çeken bulguları şöyle:İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’nin yedi bölgesinde yaklaşık 1000 kişiyle düzenlendiği anketle sosyal siyasal eğilimleri araştırdı. Ankete katılanların yüzde 64.3’ü ‘en prestijli meslek’ olarak tıp doktorluğunu gösterirken, 35.1’le ‘profesörlük’ ikinci, yüzde 22.5 oranla ‘mühendislik’ üçüncü, yüzde 17.4 ile öğretmenlik dördüncü sırada yer aldı. ‘Türkiye Sosyal - Siyasal Eğilimler Araştırması’nın dikkat çeken bulguları şöyle:

KOMŞU SEÇİMİ

Ankete katılanların yüzde 61.2’si yurtdışında yaşamak istemediğini, 18’i yurtdışında yaşamayı tercih edeceğini söylüyor. Yurtdışında yaşamak isteyenlerin oranı 2017’de yapılan araştırmaya göre yüzde 0.6 arttı.

Yurtdışına yaşamak istenmesinin en büyük sebebi yüzde 39.4’le yaşam şartları. Eğitim seviyesi nedeniyle yurtdışında yaşamak isteyenlerin oranı ise 2017 raporunda yüzde 4’tü. 2018’de bu oran düştüğü için tabloda yer verilmedi.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer veri başlığı ise ‘Farklı Kimliklerle Komşu Olma İsteği’. En çok komşu olunmak istenen kimlik yüzde 57.4 ‘Türkler’. Yaklaşık yüzde 54’ü ‘eşcinseller’ ile komşu olmak istemiyor. Bunu yüzde 45.8 ile ‘mülteciler’ ve yüzde 40 ile ‘evlenmeden birlikte yaşayan çiftler’ izliyor. Öğrencilerde ise bu oran yüzde 10.7.m ‘Çocuğunuzun kimle evlenmesini istemezsiniz’ sorusuna en çok verilen cevap yüzde 27.9’luk oranla ‘gayrimüslim birisiyle’ oldu. . Araştırmaya göre ebeveynlerin 15.8’i, çocuklarının eğitim düzeyi kendisinden farklı olan bir kişiyle evlenmesini istemiyor. 

En prestijli meslek yüzde 64.3’lük oranla tıp doktorluğu oldu. Onu yüzde 35.1’le üniversite profesörlüğü izledi. Üniversite profesörlerini en prestijli meslek olarak görenlerin sayısıysa 22.1’den 35.1’e yükseldi. Öğretmenliği en prestijli meslek olarak görenlerin oranı 2017’ye göre 20.3’ten, 17.4’e geriledi. Hâkimlik 2017 raporunda ikinci en prestijli meslekken, bu yıl altıncı sırada.

SOSYAL MEDYADA GEÇİRİLEN SÜRE ARTIYOR

Araştırmaya göre, günde ortalama 2.6 saat sosyal medya ve bilgisayar oyunlarına ayrılıyor. 2017’de yayınlanan raporda bu süre 2.4 saat olarak tespit edilmişti. 2017’deki raporda günde 5 saatten fazla sosyal medya ve bilgisayar oyunlarına süre ayıran kişi sayısı 3.5 iken, bu oran 2018’de 4.8’e yükseldi. Sosyal medya ve bilgisayar oyunlarına hiç süre ayırmayanların oranının ise binde
7 olduğu görüldü.

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