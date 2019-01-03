En iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter kimdir?
Pokemon, video oyunu Pokemon'u konu alan ve ödül kazanmış bir anime serisidir. Aslında Pokemon dünyası bizimkine çok benziyor: aradaki tek fark o dünyanın Pokemon adındaki fantastik yaratıklarla dolu olması. Bu dünyadaki bazı insanlar Pokemon yetiştiricileri olmaya karar verir. Peki, Pokemon eğiticisi olmak için Pallet kasabasından ayrılan ve tüm Pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter kimdir?
721 çeşit farklı Pokemon vardır. Bir yetiştiricinin görevi olabildiğince çok Pokemon yakalamak ve onları eğitmektir. Her farklı Pokemon’un farklı güçleri ve farklı yetenekleri vardır. Bir Pokemon’u iyi yetiştirebilmek için cesur , azimli ve sevecen olmak gerekir. Bir yetiştiricinin Pokemon’u büyüdükçe güçlenecek, yeni ataklar öğrenecek ve hatta bazen yeni, farklı bir Pokemon’a bile dönüşebilecektir.
POKEMON KONUSU
Ash Ketchum, Pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak istemektedir. 10 yaşına bastığı gün Pokemon'unu alacağı için çok heyecanlıdır. Sabah biraz geç kalır haliyle, koşarak Profesör Oak'ın laboratuvarına gider. Profesör Oak Pokemonlar hakkında detaylı bilgiye sahiptir. Adı üstünde, bir profesör. Profesör Oak ona geç kaldığını ve de bütün Pokemonların alındığını söyler. Ama bir Pokemon kalmıştır, Pikachu. Fakat bu Pokemon hiç söz dinlemez, hatta Poketopu'na bile girmez. Ash ise çaresiz kalmıştır, kabul eder. Dışarı çıktığında rakibi Gary Pokemonunu almış, hatta hava atıyordur. Gary yola çıktığında, Ash kafasına Dünya'nın en büyük eğitmeni olmayı kafasına koymuştur. Gary ise artık onun en büyük rakibidir. Profesör Oak ise ondan bir istekte bulunur, ona Pokedex verir ve Pokedex'i tamamlamasını ister. Ash ise çaresiz kabul eder.
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