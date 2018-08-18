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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
(İHA)
18.08.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

En güzel şeftali uzaya gönderildi

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Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Umurbey Geleneksel 27. Şeftali Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleşen şeftali yarışmasında, birinci olan şeftali helyum balonuyla uzaya gönderildi.

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  • Çanakkalede şeftali festivali
  • Çanakkalede şeftali festivali
  • Çanakkalede şeftali festivali
  • Çanakkalede şeftali festivali
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bu yıl 17-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Umurbey Geleneksel 27. Şeftali Festivali etkinlikleri kapsamında geleneksel şeftali yarışması yapıldı. Şeftali yarışmasında birinci olan Miray Özden 2 bin TL, ikinci olan Murtaza Kaya bin TL, üçüncü olan Sadık Kaya ve Mahmure Özde Tosunoğlu 500 lira para ödülü kazandı.

Yarışmada jürinin birinci seçtiği Miray Özden’e ait şeftali Umurbey Belde Stadı’nda helyum balonuyla uzaya yollanıp bir ilk gerçekleştirildi.
Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, “Bu festivalimizin 27.’sini düzenliyoruz. Her sene olduğu gibi Umurbey’de şeftali festivali kat ve kat artarak kitleleri aştı ve tüm Türkiye’de duyuluyor. Bu sene de atmosfer balonu ile şeftaliyi uzaya göndererek tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Birinci olan şeftalimizi atmosfer balonu ile uzaya gönderdik. GPS ile de onların görüntüsünü aldık. Onları da sizlerle paylaşacağız” dedi.

2018 yılının Troya Yılı olması nedeniyle Çanakkale tanıtımı hem Umurbey’in tanıtımı konserlerle yapılacağını ifade eden Başkan Yavaş, “Konserlerle çok büyük kitlelere ulaşmasına sebep olacak. 1999 depreminin acı kayıplarını aradan yıllar geçmesine rağmen unutmadık. Onları da saygı sevgi ve rahmetle anıyoruz. Umurbey’in 2 bin 500 nüfuslu bir belde belediyesi olduğunu düşünürsek, geniş kitlelere ulaşabilmek için böyle uluslararası etkinlikler yaparak adını duyurmak istiyoruz. Halkın şeftali ile uğraştığı için bunun pazarlanması hem centilmen bir şekilde yarışmasına hem de ürünlerinin katma değerine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler yaptık. Bu sene yarışmalara katılanların sayısı da arttı. Üreticilerimiz çok memnun. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bugünlerde böyle büyük kitleleri bir arada tutup onları eğlendirmek hem de ürünlerinin değerini arttırmak için sizler aracılığı ile duyuruyoruz. Bundan önce şeftalimiz dünyanın her bir yerine gidiyordu. Bursa’nın şeftalisi ünlü deriz ama Umurbey’de hem ciddi bir üretim hem de aromatik bir değer var. Bunun da daha önce Rusya, İngiltere, Almanya ve iç pazarda değerlendirilmesi söz konusuydu. Bu sefer de üreticiyi motive etmek için nükteli yaklaşımla uzaya da gönderdik” dedi.
Festivalin 1. günü etkinlikleri, Umurbey Belde Stadında Alem FM programcısı Dj Fatih Yıldırım'ın performans sergilemesinin ardından saat 21.00’de ‘Heyecanı yok’ şarkısıyla ismini geniş kitlelere duyuran rapçi Gazapizm konseri ile devam edecek.

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