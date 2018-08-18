En güzel şeftali uzaya gönderildi

Bu yıl 17-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Umurbey Geleneksel 27. Şeftali Festivali etkinlikleri kapsamında geleneksel şeftali yarışması yapıldı. Şeftali yarışmasında birinci olan Miray Özden 2 bin TL, ikinci olan Murtaza Kaya bin TL, üçüncü olan Sadık Kaya ve Mahmure Özde Tosunoğlu 500 lira para ödülü kazandı.

Yarışmada jürinin birinci seçtiği Miray Özden’e ait şeftali Umurbey Belde Stadı’nda helyum balonuyla uzaya yollanıp bir ilk gerçekleştirildi.

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, “Bu festivalimizin 27.’sini düzenliyoruz. Her sene olduğu gibi Umurbey’de şeftali festivali kat ve kat artarak kitleleri aştı ve tüm Türkiye’de duyuluyor. Bu sene de atmosfer balonu ile şeftaliyi uzaya göndererek tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Birinci olan şeftalimizi atmosfer balonu ile uzaya gönderdik. GPS ile de onların görüntüsünü aldık. Onları da sizlerle paylaşacağız” dedi.

2018 yılının Troya Yılı olması nedeniyle Çanakkale tanıtımı hem Umurbey’in tanıtımı konserlerle yapılacağını ifade eden Başkan Yavaş, “Konserlerle çok büyük kitlelere ulaşmasına sebep olacak. 1999 depreminin acı kayıplarını aradan yıllar geçmesine rağmen unutmadık. Onları da saygı sevgi ve rahmetle anıyoruz. Umurbey’in 2 bin 500 nüfuslu bir belde belediyesi olduğunu düşünürsek, geniş kitlelere ulaşabilmek için böyle uluslararası etkinlikler yaparak adını duyurmak istiyoruz. Halkın şeftali ile uğraştığı için bunun pazarlanması hem centilmen bir şekilde yarışmasına hem de ürünlerinin katma değerine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler yaptık. Bu sene yarışmalara katılanların sayısı da arttı. Üreticilerimiz çok memnun. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bugünlerde böyle büyük kitleleri bir arada tutup onları eğlendirmek hem de ürünlerinin değerini arttırmak için sizler aracılığı ile duyuruyoruz. Bundan önce şeftalimiz dünyanın her bir yerine gidiyordu. Bursa’nın şeftalisi ünlü deriz ama Umurbey’de hem ciddi bir üretim hem de aromatik bir değer var. Bunun da daha önce Rusya, İngiltere, Almanya ve iç pazarda değerlendirilmesi söz konusuydu. Bu sefer de üreticiyi motive etmek için nükteli yaklaşımla uzaya da gönderdik” dedi.

Festivalin 1. günü etkinlikleri, Umurbey Belde Stadında Alem FM programcısı Dj Fatih Yıldırım'ın performans sergilemesinin ardından saat 21.00’de ‘Heyecanı yok’ şarkısıyla ismini geniş kitlelere duyuran rapçi Gazapizm konseri ile devam edecek.