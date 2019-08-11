Kurban Bayramınız kutlu olsun! İşte, en güzel, kısa yazılı ve resimli bayram mesajları
Kurban Bayramı mesajları ile dostlarının, iş arkadaşlarının ve yakınlarının bu önemli gününü tebrik etmek isteyen vatandaşlar, en güzel, resimli ve yazılı bayram mesajları arasından seçimlerini yaparak anlık mesajlaşma uygulamaları ile gönderiyor. İşte, bu kapsamda kullanabileceğiniz birbirinden güzel bayram tebrik mesajları ve seçenekleri
Bayram mesajları, güne anlam katmak ve yakınların bu mübarek gününün hayırlara vesile olmasını dilemek için aracı olacak. En güzel bayram mesajları ile yakınlarına güzel dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlar, resimli ya da yazılı bayram mesajları seçeneğini sorguluyor. İşte, bu kapsamda değerlendirebileceğiniz en güzel resimli ve yazılı bayram mesajı seçenekleri
BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ VE YAZILI SEÇENEKLER
Bayram mesajları, bu mübarek güne erişmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, sevdiklerinize, yakınlarınıza, arkadaşlarınıza ve iş arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz birbirinden güzel ve resimli bayram mesajları derlemesi
Bu günün karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştığı gün olmasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun.
Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum
Bu bayram da bekleyenlerimizi hatırlamalıyız; kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesine vesile olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramınızın hayırlı olmasını dilerim.
İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu günler diliyorum.
Herkesle kucaklaşmak, kurbanımızı paylaşmak, gönülleri sevinçle doldurmak bayrama gerçek anlamını yüklemektir. Bu vesile ile Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum.
Kurban Bayramı’nızı kutlar; ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.
Bayramlar büyüklerin hatırlandığı, gönüllerinin ve dualarının alındığı, ellerinin öpülüp ihtiyaçlarının giderildiği müstesna günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerden uzaklaşmayacağımız bir bayram olmasını dilerim.
Yüce Rabbimden huzur ve sıhhat niyaz ediyor, mübarek Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum.
Kurban Bayramınızı tebrik eder, bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanızı temenni ederim.
Elleri öpülesi büyüklerimizin, geleceğimizin teminatı gençlerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın ülkemiz için mutluluğa, yaşama sevincine ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Kurban Bayramı’nızı bütün içtenliğimle tebrik ediyor, barış ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
Yardımlarımızın, dostluklarımızın, sevinçlerimizin paylaşarak çoğaldığı nice bayramlara
Rabbimizin kullarına bir ikramı olan bayramımızı, şuuruyla geçirebilmek duasıyla. Hayırlı Bayramlar.
Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam aleminin gönüllerine ferahlık, barış, huzur, evlerine mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesi dileğiyle kurban bayramınızı kutluyorum.
Kurban Bayramı’nızı en içten duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve güven içerisinde, ailenizle birlikte bir bayram geçirmenizi diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Kurban Bayramı'nın Allah'a kulluk ve teslimiyet şuuruyla geçmesini dilerim. Bayramın tüm İslam alemini birbirine yakınlaştırmasını ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ederim.
Bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendiği, bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı en özel günlerdir. Sağlık, sevgi, huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramı'nızı kutlarım.
Kurban Rabbimize teslimiyet, onun davetine icabettir. Kurban kardeşliktir. Bu duygularla küskünlerin barıştığı, sevenlerin, dostların ve kardeşlerin bir araya geldiği, kimsesizlerin hatırlandığı bir bayram olmasını diliyorum.
Kurban Bayramımızın yalnız yaşayan, elleri öpülesi insanlarımız, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara, mutluluğa, sağlığa ve kazasız yollara vesile olmasını dilerim.
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