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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.08.2019 - 06:32, Son Güncelleme:

Kurban Bayramınız kutlu olsun! İşte, en güzel, kısa yazılı ve resimli bayram mesajları

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Kurban Bayramınız kutlu olsun! İşte, en güzel, kısa yazılı ve resimli bayram mesajları

Kurban Bayramı mesajları ile dostlarının, iş arkadaşlarının ve yakınlarının bu önemli gününü tebrik etmek isteyen vatandaşlar, en güzel, resimli ve yazılı bayram mesajları arasından seçimlerini yaparak anlık mesajlaşma uygulamaları ile gönderiyor. İşte, bu kapsamda kullanabileceğiniz birbirinden güzel bayram tebrik mesajları ve seçenekleri

Bayram mesajları, güne anlam katmak ve yakınların bu mübarek gününün hayırlara vesile olmasını dilemek için aracı olacak. En güzel bayram mesajları ile yakınlarına güzel dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlar, resimli ya da yazılı bayram mesajları seçeneğini sorguluyor. İşte, bu kapsamda değerlendirebileceğiniz en güzel resimli ve yazılı bayram mesajı seçenekleri

BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ VE YAZILI SEÇENEKLER

Bayram mesajları, bu mübarek güne erişmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, sevdiklerinize, yakınlarınıza, arkadaşlarınıza ve iş arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz birbirinden güzel ve resimli bayram mesajları derlemesi

Bu günün karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştığı gün olmasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun.

Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum

Bu bayram da bekleyenlerimizi hatırlamalıyız; kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesine vesile olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramınızın hayırlı olmasını dilerim.

Kurban Bayramınız kutlu olsun İşte, en güzel, kısa yazılı ve resimli bayram mesajları

İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu günler diliyorum.

Herkesle kucaklaşmak, kurbanımızı paylaşmak, gönülleri sevinçle doldurmak bayrama gerçek anlamını yüklemektir.  Bu vesile ile Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum.

Kurban Bayramınız kutlu olsun İşte, en güzel, kısa yazılı ve resimli bayram mesajları

Kurban Bayramı’nızı kutlar; ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.

Bayramlar büyüklerin hatırlandığı, gönüllerinin ve dualarının alındığı, ellerinin öpülüp ihtiyaçlarının giderildiği müstesna günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerden uzaklaşmayacağımız bir bayram olmasını dilerim.

Yüce Rabbimden huzur ve sıhhat niyaz ediyor, mübarek Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum.

Kurban Bayramınız kutlu olsun İşte, en güzel, kısa yazılı ve resimli bayram mesajları

Kurban Bayramınızı tebrik eder, bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanızı temenni ederim.

Elleri öpülesi büyüklerimizin, geleceğimizin teminatı gençlerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın ülkemiz için mutluluğa, yaşama sevincine ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Kurban Bayramı’nızı bütün içtenliğimle tebrik ediyor, barış ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Kurban Bayramınız kutlu olsun İşte, en güzel, kısa yazılı ve resimli bayram mesajları

Yardımlarımızın, dostluklarımızın, sevinçlerimizin paylaşarak çoğaldığı nice bayramlara

Rabbimizin kullarına bir ikramı olan bayramımızı, şuuruyla geçirebilmek duasıyla. Hayırlı Bayramlar.

Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam aleminin gönüllerine ferahlık, barış, huzur, evlerine mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesi dileğiyle kurban bayramınızı kutluyorum.

Kurban Bayramınız kutlu olsun İşte, en güzel, kısa yazılı ve resimli bayram mesajları

Kurban Bayramı’nızı en içten duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve güven içerisinde, ailenizle birlikte bir bayram geçirmenizi diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kurban Bayramı'nın Allah'a kulluk ve teslimiyet şuuruyla geçmesini dilerim. Bayramın tüm İslam alemini birbirine yakınlaştırmasını ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ederim.

Bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendiği, bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı en özel günlerdir. Sağlık, sevgi, huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramı'nızı kutlarım.

Kurban Bayramınız kutlu olsun İşte, en güzel, kısa yazılı ve resimli bayram mesajları

Kurban Rabbimize teslimiyet, onun davetine icabettir. Kurban kardeşliktir. Bu duygularla küskünlerin barıştığı, sevenlerin, dostların ve kardeşlerin bir araya geldiği, kimsesizlerin hatırlandığı bir bayram olmasını diliyorum.

Kurban Bayramımızın yalnız yaşayan, elleri öpülesi insanlarımız, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara, mutluluğa, sağlığa ve kazasız yollara vesile olmasını dilerim.

 

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