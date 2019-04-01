En güzel Miraç Kandili mesajları | 2019 Miraç Kandili mesajları
Hz. Muhammed'in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olan ve İslam alemi için mübarek kabul edilen Miraç Kandili, Müslümanlar tarafından dua ve ibadet ile idrak edilecek. bu yıl 2 Nisan'a denk gelen Miraç Kandili ile beraber vatandaşlar da uzaktaki yakınlarına ve sevdiklerine kısa mesajla bu gecenin hayrına dua içerikli mesajlar atmak istiyor. İşte, dua dolu ve en güzel temennilerin yer aldığı Miraç Kandili mesajları...
Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, ülkedeki tüm camilerde idrak edilecek. Sosyal medyadan yada SMS ile sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler, Miraç Kandili'nin hayrına yakışır, birbirinden farklı ve anlamlı mesajları sorgulamaya başladı. Merak edilen 2019 Miraç Kandili mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz...
-Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç Kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Hayırlı Kandiller...
- Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun...
- Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.
-Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.
-Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
-Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
-Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
-Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
-Şiddetin, kibrin, öfkenin yok olduğu bir Kandil diliyorum. Hepimizin Miraç Kandili mübarek olsun…
-Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalbi zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tamaı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarında muhteremdir.
-Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere...
-Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
-Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
-Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!
-Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..
-İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.
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