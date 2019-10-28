En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri, 96 yılını kutlayan Cumhuriyetimizin varlığını güzel sözler ile ihya etmek isteyen pek çok kişinin sabah saatleri itibariyle önceliğinde yer aldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük mücadelesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümü, birbirinden güzel mesajlar ve sözler ile kutlanacak. İşte, bu kapsamda gönderilerinizde yer verebileceğiniz en güzel Cumhuriyet Bayramı sözleri ve mesajları seçenekleri

EN GÜZEL VE ANLAMLI CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Cumhuriyetimiz sayesinde bugün geçmişimize gururla, geleceğimize ise güvenle bakıyoruz. Bu kutlu gün vesilesiyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten iyi dileklerimle kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum

Cumhuriyet’i ‘en büyük eserim’ diye tanımlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu aziz vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde aydınlık yarınlara emin adımlarla ulaşmamız temennisiyle Cumhuriyet Bayramınızı içten dileklerimle kutluyorum.

Bu aziz millete önce bağımsızlığı, ardından da Cumhuriyet’i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimize ve şanlı gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevimiz onların bize bıraktığı bu vatanı ebediyen korumak ve kollamak, bu ülkenin daha müreffeh olması için de çok çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nızı kutluyor, Cumhuriyetimizi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Bizlere Cumhuriyeti armağan eden, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile bu uğurda canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Halk çocuklarının halk tarafından seçilmesini sağlayan Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet dilerken, Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Kuruluşunun 96’ncı yılında bize Türkiye Cumhuriyeti’ni armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aydınlanma önderlerini şükran ve minnet duygularımla bir kez daha anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet bizim geleceğimiz, umudumuzdur. Ülkümüzdür, sevdamızdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Cumhuriyetin kuruluşuna giden süreçte seve seve canlarını veren şehitlerimizle, o mücadelenin haklı ve onurlu nişanını benliklerinde, vücutlarında taşıyan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyet Bayramı'mızın 96’ncı yıl dönümünü yürekten kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyor, tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, Cumhuriyet Bayramınızı yürekten kutlarım.