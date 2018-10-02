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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Umut ERDEM / ANKARA
02.10.2018 - 20:44, Son Güncelleme:

En çok 35-60 yaş arası soyadını değiştirdi

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En çok 35-60 yaş arası soyadını değiştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda vatandaşlara bir defaya mahsus mahkeme kararına ihtiyaç duymadan ad ve soyadı değişikliği yapılmasına öngören düzenlemeden, 37 bin 49’u erkek 50 bin 887’si kadın olmak üzere 87 bin 936 kişinin yararlandığını açıkladı.

181 BİN 915 KİŞİ AD-SOYAD DÜZELTTİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Soylu, ad ve soyadı düzeltmesi yaptıranların sayısının 181 bin 915 olduğunu belirterek, “111 bin 535’i kadın, 70 bin 380’i ise erkektir. Evlat edinilen çocuklardan anne adı, baba adı ve soyadı değişikliği yapılanların sayısı 263’tür” dedi. Bakan Soylu, soyadı değiştirmeyle ilgili olarak yapılan düzenleme sonrası ülke genelinde soyadı değişikliği yapan kişilere ilişkin bilgileri de bir tablo ile aktardı. Tabloya göre 3 Kasım 2017-28 Ağustos 2018 tarihleri arasında ülke genelinde 87 bin 936 vatandaşın soyadını değiştirdiği belirtildi. 0-17 yaş arasında 24 bin 13 değişiklik yaptıran vatandaşın 12 bin 530’u erkek, 11 bin 483’ünün de kadın olduğu görüldü. 18-35 yaş arasında 27 bin 561 değişiklik yaptıran vatandaşın ise 10 bin 469’u erkek, 17 bin 92’si ise kadın oldu. 35-60 yaş arası ise 30 bin 748 kişi soyadını değiştirdi. Bunların 11 bin 718’i erkek, 19 bin 30’u ise kadın olarak tabloya yansıdı. 60 yaş ve üzeri 5 bin 614 kişi soyadını değiştirirken bunların da 2 bin 332’si erkek, 3 bin 282’si ise kadın oldu.

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