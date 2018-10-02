En çok 35-60 yaş arası soyadını değiştirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda vatandaşlara bir defaya mahsus mahkeme kararına ihtiyaç duymadan ad ve soyadı değişikliği yapılmasına öngören düzenlemeden, 37 bin 49’u erkek 50 bin 887’si kadın olmak üzere 87 bin 936 kişinin yararlandığını açıkladı.
181 BİN 915 KİŞİ AD-SOYAD DÜZELTTİ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Soylu, ad ve soyadı düzeltmesi yaptıranların sayısının 181 bin 915 olduğunu belirterek, “111 bin 535’i kadın, 70 bin 380’i ise erkektir. Evlat edinilen çocuklardan anne adı, baba adı ve soyadı değişikliği yapılanların sayısı 263’tür” dedi. Bakan Soylu, soyadı değiştirmeyle ilgili olarak yapılan düzenleme sonrası ülke genelinde soyadı değişikliği yapan kişilere ilişkin bilgileri de bir tablo ile aktardı. Tabloya göre 3 Kasım 2017-28 Ağustos 2018 tarihleri arasında ülke genelinde 87 bin 936 vatandaşın soyadını değiştirdiği belirtildi. 0-17 yaş arasında 24 bin 13 değişiklik yaptıran vatandaşın 12 bin 530’u erkek, 11 bin 483’ünün de kadın olduğu görüldü. 18-35 yaş arasında 27 bin 561 değişiklik yaptıran vatandaşın ise 10 bin 469’u erkek, 17 bin 92’si ise kadın oldu. 35-60 yaş arası ise 30 bin 748 kişi soyadını değiştirdi. Bunların 11 bin 718’i erkek, 19 bin 30’u ise kadın olarak tabloya yansıdı. 60 yaş ve üzeri 5 bin 614 kişi soyadını değiştirirken bunların da 2 bin 332’si erkek, 3 bin 282’si ise kadın oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle