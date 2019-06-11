En acı bekleyiş

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.06.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden emekli Yüzbaşı Levent Arslan'ın cenazesi eşi ve yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı. Arslan'ın Ukrayna uyruklu eşi İrina Arslan, cenazenin tabuta konulmasını gözyaşları içinde izledi.

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  • Ukraynalı kadın pilot eşinin cenazesine son kez baktı
  • Ukraynalı kadın pilot eşinin cenazesine son kez baktı
  • Ukraynalı kadın pilot eşinin cenazesine son kez baktı
  • Ukraynalı kadın pilot eşinin cenazesine son kez baktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dün öğleden sonra Manavgat ilçesinin Sorgun mevkisi yakınlarında sivil eğitim uçağının karpuz tarlarına düşmesi sonucu, emekli pilot yüzbaşı Levent Arslan (54) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen hayatını kaybetmişti.

Kazada, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Devrim Gün de yaralanmıştı. Levent Arslan'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesinden otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Arslan'ın yakınları ve meslektaşları da morga geldi. Levent Arslan'ın Ukrayna uyruklu eşi Irina Arslan da morg kapısı önünde saatlerce oturdu. Irina Arslan, telefonundan eşinin fotoğraflarına baktı. Arslan'ın yoğun isteği üzerine eşinin yüzünün görmesine izin verildi.

Otopsi işleminin ardından Arslan'ın cenazesi eşi ve yakınları tarafından morgdan alınıp Uncalı Kent Mezarlığı'na götürüldü. Levent Arslan'ın cenazesinin yarın cemevinde düzenlenecek törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Ataberk Gökmen'in cenazesi de adli tıp morguna getirildi. Dr. Öğretim Üyesi Devrim Gün'ün tedavisine ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edildiği öğrenildi.

Antalya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü
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