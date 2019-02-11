Emsal karar: Ağır eğitimde ölen asker görev şehididir
Ankara 16. İdare Mahkemesi, acemi birliğinde yapılan yoğun ve ağır eğitimin sonunda rahatsızlanarak yaşamını yitiren askerin vazife malulü (görev şehidi) sayılmasına karar verdi.
DAVA dosyasına göre er Fuat Uçar, 28 Şubat 2009’da Seferihisar Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı’nda askerlik görevine başladı. Jandarma er Uçar, sabah bölük kuruluşu ve candaş (body) sistemi ile ilgili çalışmaya katıldı. Öğle saatlerine kadar yanaşık düzen, akşam yemeğine kadar da diğer eğitimler devam etti. Yemekten sonra saat 21.50 sıralarında yemekhane önünden koğuşların istikametine kadar hafif tempo koşu yapıldı. Koşar adımla koğuşlar bölgesine gidildiği sırada Uçar aniden yere düştü. Er Uçar, ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Uçar, 1 Mart 2009’da hayatını kaybetti.
SOLUNUM YETMEZLİĞİ
Adli Tıp raporunda Uçar’ın ‘akciğerdeki akut alveoler şişme ve intira alveoler kanamaya bağlı solunum yetmezliği’ sonucu öldüğü belirtildi.
Uçar ailesi, çocuklarının ‘vazife malulü’ sayılması için 2017’de SGK’ya yaptıkları başvurunun reddedilmesi üzerine avukatları İsmail Kılıç aracılığıyla ret işleminin iptali için Ankara 16. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Avukat Kılıç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını hatırlatarak ‘kışlada meydana gelen ölüm olayının vazifeden kaynaklanmadığını ispat etme yükümlülüğünün devlete ait olduğunu’ belirtti. SGK ise mahkemeye sunduğu savunmasında dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Yargılamanın sonunda mahkeme özetle şu kararı verdi:
“Er Uçar’ın ölümünün tüm gün yapılan eğitimin ardından koşu esnasında gelişen ani/hızla başlayan/akut bir duruma bağlı olarak gerçekleştiği, dolayısıyla ölümün görevin neden ve etkisiyle meydana geldiğinin anlaşılması karşısında askerin vazife malulü sayılması talebinin zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.”
Avukat Kılıç, “Mahkemenin, ağır eğitim sonucunda hayatını kaybeden askerin vazife malulü (görev şehidi) sayılması yönünde verdiği emsal bir karardır” dedi.
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