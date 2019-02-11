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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
11.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Emsal karar: Ağır eğitimde ölen asker görev şehididir

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Emsal karar: Ağır eğitimde ölen asker görev şehididir

Ankara 16. İdare Mahkemesi, acemi birliğinde yapılan yoğun ve ağır eğitimin sonunda rahatsızlanarak yaşamını yitiren askerin vazife malulü (görev şehidi) sayılmasına karar verdi.

DAVA dosyasına göre er Fuat Uçar, 28 Şubat 2009’da Seferihisar Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı’nda askerlik görevine başladı. Jandarma er Uçar, sabah bölük kuruluşu ve candaş (body) sistemi ile ilgili çalışmaya katıldı. Öğle saatlerine kadar yanaşık düzen, akşam yemeğine kadar da diğer eğitimler devam etti. Yemekten sonra saat 21.50 sıralarında yemekhane önünden koğuşların istikametine kadar hafif tempo koşu yapıldı. Koşar adımla koğuşlar bölgesine gidildiği sırada Uçar aniden yere düştü. Er Uçar, ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Uçar, 1 Mart 2009’da hayatını kaybetti.

SOLUNUM YETMEZLİĞİ

Adli Tıp raporunda Uçar’ın ‘akciğerdeki akut alveoler şişme ve intira alveoler kanamaya bağlı solunum yetmezliği’ sonucu öldüğü belirtildi.

Uçar ailesi, çocuklarının ‘vazife malulü’ sayılması için 2017’de SGK’ya yaptıkları başvurunun reddedilmesi üzerine avukatları İsmail Kılıç aracılığıyla ret işleminin iptali için Ankara 16. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Avukat Kılıç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını hatırlatarak ‘kışlada meydana gelen ölüm olayının vazifeden kaynaklanmadığını ispat etme yükümlülüğünün devlete ait olduğunu’ belirtti. SGK ise mahkemeye sunduğu savunmasında dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Yargılamanın sonunda mahkeme özetle şu kararı verdi:

“Er Uçar’ın ölümünün tüm gün yapılan eğitimin ardından koşu esnasında gelişen ani/hızla başlayan/akut bir duruma bağlı olarak gerçekleştiği, dolayısıyla ölümün görevin neden ve etkisiyle meydana geldiğinin anlaşılması karşısında askerin vazife malulü sayılması talebinin zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.”

Avukat Kılıç, “Mahkemenin, ağır eğitim sonucunda hayatını kaybeden askerin vazife malulü (görev şehidi) sayılması yönünde verdiği emsal bir karardır” dedi.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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