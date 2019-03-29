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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)
29.03.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Emrah Serbes'in hapis cezasının onanması istendi

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Emrah Serbes'in hapis cezasının onanması istendi

İzmir - Aydın yolunda otomobillerine arkadan çarptığı 3 kişinin ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 ay hapis cezasının Bölge Adliye Mahkemesi'nde onanmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı da cezanın onanmasını isteyerek dosyayı Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'ne gönderdi. Ceza Dairesi'nin dosyayı inceleyeceği ve Emrah Serbes ile ilgili son kararı vereceği belirtildi.

Kaza, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İzmir - Aydın yolunun Torbalı kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Kazada, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne süren ve gözaltına alınan Kenan Doğru, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu aşamada babasını, annesini ve kız kardeşini kazada yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, savcılığa dilekçe verip, sürücünün değişme ihtimali olduğunu, bu nedenle soruşturmanın aynı araçta bulunan Emrah Serbes yönünde genişletilmesi ve delillerin toplanması talebinde bulundu.

Savcılık tarafından talep kabul edilerek, soruşturma genişletildi ve yeni delillerin toplanmasına karar verildi. Delillerin toplandığı süreçte, 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya hesabından itiraf mektubu paylaşarak sürücünün kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek teslim oldu. Emrah Serbes, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanırken, Kenan Doğru ise tahliye edildi.

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI BAM'DA ONANDI

Emrah Serbes hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, yargılamanın ardından önce 10 yıl hapis cezası verdi ve 'bilinçli taksirle öldürme' hükümlerini uygulayıp, cezayı 13 yıl 4 aya çıkardı. Heyet, ayrıca Serbes'in sürücü belgesine de 2 yıl 6 ay süreyle el koyulmasına karar verip cezada indirim uygulamadı.

Kazada ilk önce sürücü olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Kenan Doğru da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kazada babasını, annesini ve kız kardeşini yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, cezayı az buldukları için Emrah Serbes'in avukatı ise daha az ceza verilmesi için mahkeme kararına karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulundu. Davaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nce de geçen yılın Kasım ayındaki son duruşmada Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası onandı.

YARGITAY SAVCISI İTİRAZLARI YERİNDE BULMADI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nden çıkan onama kararından sonra Emrah Serbes'in avukatı, bu kez de Yargıtay'a itirazda bulundu. Dosya üzerinde ayrıntılı inceleme yapan Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'nca Emrah Serbes'in avukatının itirazını yerinde bulunmayıp cezanın aynı şekilde onanması istenerek dosya Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Ceza Dairesi'nin dosyayı inceleyeceği ve Emrah Serbes ile ilgili son kararı vereceği belirtildi.

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