Emrah Serbes'e verilen cezaya tepki
İzmir'de yazar Emrah Serbes'in neden olduğu kaza sonucu annesi, babası ve kız kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, Serbes'e verilen 13 yıl 4 ay hapis cezasının onanmasına ilişkin, "Bu cezanın az olduğunu düşünüyoruz. Müvekkil, verilen cezadan manevi olarak tatmin olmamıştır. Bu sebeple kararı temyiz edeceğiz." dedi.
Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçunda üst sınırın 15 yıl olduğunu, bilinçli taksir durumunda cezanın yarı oranına kadar arttırılabildiğini, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesince onanan cezanın ise üst sınıra bile yaklaşmadığını, bu yüzden karara itiraz edeceklerini belirtti.
Avukat Güler, normalde bilinçli taksirle olmayan bir trafik kazasında birden çok kişinin ölümüne sebebiyet veren kimseye 15 yıla kadar mahkeme takdiriyle hapis cezası verilebilirken, bu olayda bilinçli taksir olmasına ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen hapis cezasının 13 yıl 4 ayda kaldığını hatırlattı.
Güler, "Bu cezanın az olduğunu düşünüyoruz. Müvekkil, verilen cezadan manevi olarak tatmin olmamıştır. Bu sebeple kararı temyiz edeceğiz. Sanığın yargılama sürecinde pişman olmayan tutumu karşısında verilen ceza, müvekkili manevi yönden tatmin etmemiştir. Kararın tebliğinden itibaren Yargıtaya başvurup temyize götürme hakkımız var. Bu hakkımızı kullanacağız." diye konuştu.
Olay
İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Emrah Serbes'in vekilliğini istinaf aşamasında üstlenen avukat Ersan Şen, vermiş olduğu istinaf dilekçesi ile Serbes'e haksız olarak fazla ceza verildiğini savunarak, tahliye talebinde bulunmuştu.
Mağdur tarafın avukatı da karara itiraz ederek, cezanın artırılmasını istemişti. Yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onanmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle