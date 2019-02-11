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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
11.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Emniyiyet'ten rapor: 3 tip itirafçı var

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Emniyiyet'ten rapor: 3 tip itirafçı var

FETÖ soruşturmalarında çok sayıda itirafçının ortaya çıkması üzerine Adıyaman Terörle Mücadele Şubesi’nce hazırlanan raporda itirafçılar üç kısıma ayrıldı.

FETÖ’nün haberleşme sistemlerinden biri olan ankesörlü telefonla ‘mahrem imamlarla’ görüşmeleri tespit edilen eski yüzbaşı Ramazan U., 28 Mart 2017’de Adıyaman’da gözaltına aldı. Şüphelinin, görüşmelerin çoğunu Ankara’da görevli olduğu dönemde yaptığı belirlenince dosya, ‘yetkisizlik’le Ankara’ya gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından Ramazan U. hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan iddianame düzenledi. Şüphelinin örgütün yapısı ve faaliyetlerini anlatıp bazı örgüt üyelerini fotoğraflarından teşhis ettiği belirtilerek, ‘etkin pişmanlık’tan ceza indirimi talep edildi. İddianamede, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nün ‘etkin pişmanlık’ raporuna yer verildi. Raporda şu değerlendirmeler yapıldı:

YENİ BİLGİ OLMALI

“Etkin pişmanlıkta şüphelinin beyanlarının yeni, somut, örgütün yapısını çözmeye ve örgüt mensuplarının yakalanmasını sağlamaya dönük bilgiler içermesi gerekmektedir. Savcılıkça ve kollukça bilinen, tekrar mahiyetindeki bilgiler ile somut bilgi içermeyen beyanlar etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilmemelidir.
Adıyaman Başsavcılığı’nca, pişmanlıktan faydalanma tarihi, örgütün sistemini net şekilde anlatma, örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgiler vermesindeki yoğunluğa göre üç kısma ayrılarak değerlendirilmiştir:
m Birinci kısım: Örgütle ilgili verdiği bilgilerle soruşturmaların seyrini değiştiren, bildiği her şeyi anlattığı kanaati hasıl olan, 15 Temmuz darbe kalkışmasından önce veya hemen sonra etkin pişman olarak bilinmeyenleri anlatan ve örgütün yöneticilerini ve mensuplarının yakalanmasını sağlayanlar.

İkinci kısım: Bilinen örgüt mensuplarının yanında belli oranda bilinmeyen örgüt mensuplarını da anlatan şüpheliler.

Üçüncü kısım: Genelde kendi yaptığı iş ve eylemleri anlatan, bilinen örgüt mensuplarının yanında az oranda bilinmeyen örgüt mensuplarını da anlatan şüpheliler.”

İddianamede, şüpheli Ramazan U.’nun üçüncü gruba girdiği belirtilerek, “Etkin pişman olarak bilinmeyenleri anlattığı, vermiş olduğu ifade doğrultusunda örgütün yöneticileri ve mensuplarının yakalanmasına katkı sağladığı görülmüştür” denildi.

 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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