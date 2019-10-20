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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.10.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Emniyetten sonra Jandarmada da ‘Güven Masası’ uygulaması başladı

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Emniyetten sonra Jandarmada da ‘Güven Masası’ uygulaması başladı

75 jandarma karakol komutanlıklarında başlatılan uygulamayla vatandaşların taleplerine anında cevap veriliyor. 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verilen güven masalarında kadın astsubaylar görev yapıyor.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünden sonra Jandarma Genel Komutanlığında da “güven masası” uygulamasını başlattı. Uygulamayla jandarma karakol komutanlıklarında vatandaşlar önce güven masalarında karşılanıyor, burada sorunları, talepleri dinledikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan polis merkezi amirliklerinde “Güven Masası” uygulaması İçişleri Bakanlığınca bu yıl  hayata geçirilmişti.  Uygulama ile polis merkezi amirliklerine gelen vatandaşlar,  ilk önce bu masalarda karşılanıyor, telepleri dinleniyor, ilgili birimlere yönlendiriliyordu.  81 ilde emniyet amirliklerinde hayata geçirilen bu uygulamadan vatandaşların memnun kalması üzerine Bakanlık, benzer uygulamayı Jandarma Genel Komutanlığında da başlattı.

75 JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIKLARINDA BAŞLADI

Bakanlık,  75 jandarma karakol komutanlıklarında güven masası uygulamasını hayata geçirilirken, 75 jandarma karakolunda  daha kurulması için çalışmalara başlandı. Güven masalarında vatandaşlar, güler yüzle ve güven verici bir şekilde karşılanıyor.  Talepleri etkin ve hızlı bir şekilde alınarak, işlemleri süratle tamamlanıyor.

KADIN ASTSUBAYLAR GÖREV YAPIYOR

Güven masalarında genelde kadın astsubaylar görev yapıyor. Kadın astsubayların olmadığı yerlerde ise erkek personellere de görev veriliyor.

7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE HİZMET VERİLİYOR

Güven masalarında 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriliyor. Şikayet, talep ve beklentiler dikkatle dinlenerek yapılacak iş ve işlemler karakoldaki ilgili birime/personele yönlendiriliyor. Jandarmanın görev alanına girmeyen diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiren iş/işlemlere ilişkin, usulüne uygun yasal mevzuatlar çerçevesinde bilgilendirme yapılarak yol gösteriliyor.

Her başvuru “Güven Masası Kayıt Defteri”ne kayıt edilerek, bilgisayar ortamına aktarılıyor. Güven masasında personelin uyması gereken davranış kurallarının yer aldığı ilkeler vatandaşların görebileceği yerlere asılıyor.

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