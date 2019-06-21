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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM
21.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Emniyet raporunda çevrimiçi oyun alarmı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Emniyet raporunda çevrimiçi oyun alarmı

1995-2009 arasında doğan Z kuşağı internetin olduğu bir dünyaya gözlerini açmıştı. 2010 sonrası doğan Alfa kuşağı ise bu teknolojilere ek olarak mobil cihazlarla da henüz bebekken tanışıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, hazırladığı raporda çevrimiçi oyunlardaki çocuk istismarı konusunda uyarılar yaptı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Kerim Altıay, internet kullanımının artık Z kuşağının (1995-2009 arasında doğanlar) ötesinde Alfa (2010 sonrası doğanlar) neslinde başladığını belirterek, “Özellikle kapalı forum ve mesajlaşma gruplarında, çevrimiçi oyun platformlarında küçük yaştaki çocuklara yönelik çok sayıda istismar olayıyla karşılaşılmaktadır” uyarısında bulundu. TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu’nda konuşan Altıay’ın sunumu Meclis tutanaklarına özetle şöyle geçti:

BEBEKLER İNTERNETTE

“İnternetin olduğu bir dünyaya doğan Z kuşağı, hayatının büyük bir bölümünü internet ve mobil teknolojilere maruz kalarak geçirmekte. Bugünün bebek ve okul öncesi çocukları olan Alfa jenerasyonu ise tüm teknolojilere ilaveten mobil cihazlarla da bebekliklerinden itibaren tanışmaktadır. Yani, Z kuşağını da bıraktık, şu anda bebeklerin internette gezdiğini görüyoruz. Bu nedenle ki özellikle teknoloji bağımlılığı kapsamında çocuklar ve gençlerin önemli bir risk grubu oluşturduğu ortada. Özellikle kapalı forum ve mesajlaşma gruplarında, çevrimiçi oyun platformlarında küçük yaştaki çocuklara yönelik çok sayıda istismar olayıyla karşılaşılmaktadır. Sosyal medya ve akıllı telefon kullanımında dünyada ilk 5 ülke arasındayız. Nüfusun yüzde 63’ünü oluşturan 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı var. Türkiye’deki çocukların yüzde 46’sı sosyal ağlarda kişisel bilgilerini korumaya yönelik kuralları bilmemekte ve bunun sonucu olarak gönderilerini, profil fotoğraflarını ve doğum tarihlerini herkesle paylaşmakta. Çocuklar, reklam ya da hediye amacıyla isim, adres ve telefon numarası gibi bilgileri isteyen kişilerle paylaşarak, hem kendilerini hem de yakınlarını tehlikeye sokabilmektedirler. Ayrıca, sosyal ağlar, çocuklar arasında siber zorbalığa da yol açabilecek bir potansiyele sahiptir.

YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜYOR

Bilişimde söz konusu suçluların yaş ortalamaları her geçen gün daha da düşüyor. Zararlı yazılım bulaştırmak, verileri şifreleyip fidye talep etmek, zararlı aktiviteler yaymak ve en sık karşımıza çıkan oltalama (phishing) dolandırıcılığıdır. Suçluların birbirleriyle sürekli iletişim halinde oldukları illegal forum gruplarında toplandıkları, ICQ, Telegram, WhatsApp gibi sosyal ağlar üzerinden iletişim kurdukları ve deep web gibi tespiti oldukça zor olan ve internetin yeraltı dünyası olarak tabir edilen ortamlarda bir araya geldikleri görülmektedir.”

 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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