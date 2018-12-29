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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.12.2018 - 23:05, Son Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Tedbirler en üst düzeyde alınacak

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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Tedbirler en üst düzeyde alınacak

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bütün emniyet müdürlerimiz yılbaşında, vatandaşlarımızın huzuru için başta eğlence mekanları olmak üzere sosyal alanlarda tedbirleri hem en üst düzeyde alacaklar hem de denetimlerini yapacaklar." dedi.

Uzunkaya, Bursa'daki Tayyare Kültür Merkezi'nde Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneğince düzenlenen "Meşk-i Ahenk Türk Sanat Müziği Topluluğu"nun konserine katıldı.

Uzunkaya, konserin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşını farklı illerde görev başında olan güvenlik görevlileriyle geçireceklerini aktardı. 


Yılbaşında, gerekli tüm önemlerin alınacağını belirten Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Bütün emniyet müdürlerimiz yılbaşında, vatandaşlarımızın huzuru için başta eğlence mekanları olmak üzere sosyal alanlarda tedbirleri hem en üst düzeyde alacaklar hem de denetimlerini yapacaklar. Daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ülke için bütün vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Bu geceyi organize edenlere çok teşekkür ediyoruz."

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Yeni yılın Türkiye için güzel olacağını ifade eden Ağar, şunları kaydetti:
"Zor günleri geride bıraktık. Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibarıyla güç bir konjonktürün içerisinden geçiyor ama izlenen politikaları iyi görüyorum, başarılı sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin desteğiyle inşallah Suriye ve Irak stabil hale geldikten sonra Türkiye'nin içinden geçtiği zor ekonomik şartlarda da rahatlama ortaya çıkacaktır. İnşallah bu yaklaşan seçim dönemi de huzurlu, olaysız, siyasetin gerektirdiği ölçüler içerisinde geçmek suretiyle bütünlüğümüzü daha da kaynaştıracak sonuçlara bizi ulaştırsın."

Konsere, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, ilçe emniyet müdürleri, emekli emniyet müdürleri ve polis aileleri de katıldı.

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