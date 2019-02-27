Emlak Bankası nedir?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun kararıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin yeni faaliyet göstermesine karar verildi. Kararın ardından Emlak Bankası’nın ne olduğu ve ne gibi faaliyetlerde bulunduğu gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki, Emlak Bankası nedir?
Türkiye Emlak Katılım Bankası, Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı doğrultusunda 3 Haziran 1926’da 20 milyon TL sermaye ile kuruldu. banka, AnkaraYenimahalle, Ankara-Telsizler, İstanbul-Levent, İstanbul-Koşuyolu İstanbul-Emekli Subay Evleri, İstanbul-Ataköy,İzmir-Denizbostanlısı, Edirne-Mimar Sinan, Eskişehir-Yunuskent, Urfa, Çankırı ve Diyarbakır konutları projelerine imza attı. Banka bu dönemde kendi inşaatlarının yanı sıra, Ankara Türk Ocakları Merkez Binası, Merkez Bankası Binası, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Milli Savunma Bakanlığı Konutları, TRT Sitesi, Devlet Mahalleleri, TBMM Lojmanlarını da inşa etti.
TASFİYE EDİLMESİ HAKKINDA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 6 Temmuz 2001 tarih ve 5508 sayılı onayı doğrultusunda 9 Temmuz 2001 tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Emlak Şubesi olarak hizmetlerine devam etmekte olup 3 Temmuz 2001 tarih 24451 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4684 sayılı Kanun ile, Türkiye Emlak Bankası anonim şirketinin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi sona ererek tasfiye haline girdi.
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