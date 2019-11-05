Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme
GeriGündem Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
05.11.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Eminönü'nde balık ekmek satışı yapan bir esnafın, kira kontratının son bulması üzerine bulunduğu alanı tahliye etmesini isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aleyhine "yürütmenin durdurulması" talebiyle açtığı dava, kısa bir süre için yürütmeyi durdurma kararı verilmesinin ardından, usuli olarak incelenmeksizin reddedildi.

Yürütmenin durdurulması talebinde bulunan Eminönü balıkçı esnafından Arif Hikmet İlke, avukatı Mehmet Yıldırım aracılığıyla İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne başvurarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının, "kira sözleşmesi bittiği gerekçesiyle işgal ettiği alanı tahliye etmesi, aksi takdirde yerinden zorla çıkarılacağı" şeklinde tebliğ ettiği işlemin durdurulması talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme, 1 Kasım'da verdiği kararla, iptali talep edilen işlemin konu itibarıyla uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğunu belirtip, 30 gün içinde yeniden karar verilmek üzere, yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ve yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, geçici süreyle yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından bu kez kesin bir karar aldı.

YENİ KARARDA USULİ RET

Usul incelemesi yapan mahkeme, bu tür idari işlemlerin icrai nitelikte olmadığını ve tek başına herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirterek, mevzuata göre devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ile tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların tahliyesine ancak gayrimenkullerin bulunduğu yer mülkiye amirince sağlanacağının açık olacağını kaydetti.

Mahkeme, kararında, "Bu durumda davalı idarece söz konusu taşınmazın tahliyesi, aksi halde 2886 sayılı kanunun 75. maddesi uyarınca tahliye edileceğinin bildirilmesine ilişkin ön bildirim niteliğindeki işlemin (belediye bildirimi) idari davaya konu edilebilir kesin ve yürütülebilir nitelikte olmadığı, sonuç ve kanaatine varıldığından davanın 2577 sayılı yasanın 15. maddesinin 1-b bendi uyarınca reddi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Kararda, ayrıca uyuşmazlığa konu taşınmazın tahliyesine yönelik, mülkiye amirince tesis edilen bir işlemin idari davaya konu edilebileceği hatırlatıldı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 1 Kasım'daki geçici yürütmeyi durdurma kararında, balıkçı Arif Hikmet İlke'nin başvurusu üzerine, belediyenin talep ettiği işlemin, konu itibarıyla uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğunu belirtip, 30 gün içinde yeniden karar verilmek üzere yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti.

"İSTANBUL’DA HANGİ İŞGALİYECİYE, KİRACIYA, TEZGAHÇIYA MÜDAHALE EDİLDİ?"

Konuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Hikmet İlke, "Bölge düzenlemesi olacaksa bugüne kadar İstanbul’da hangi sahildeki işgaliyeciye, kiracıya, tezgahçıya müdahale edildi. Bazı kişiler bunu onur meselesi gibi görüyor." dedi.

Kendilerinin işgalci değil, kiracı olduklarını dile getiren İlke, şunları kaydetti:

"Çok büyük paralar kazanmıyoruz. Belediyenin kiracısı bulunan bütün alanlarla ilgili böyle bir tasarruf yapılabilir mi? Bütün hizmeti, ticareti belediyenin yapması ne kadar doğrudur? Uygulama Sayın Ekrem İmamoğlu’nun bugüne kadar ortaya koyduğu profille uyuşmuyor. Birileri başkan beyi de yanlış yönlendiriyor. Biz uzlaşı istiyoruz. Bizim de hatamız, kusurumuz olabilir."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle