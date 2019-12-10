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Gündem
AA
10.12.2019 - 19:21, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan, Satterfield'in eşi Fritschle ile bir araya geldi

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Emine Erdoğan, Satterfield'in eşi Fritschle ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in eşi Elizabeth Fritschle ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yakın zamanda Türkiye'ye görevlendirilen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Sayın David Satterfield'in kıymetli eşi Elizabeth Fritschle ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Türkiye'de bulundukları süre içinde ülkemizin güzelliklerini yakından tanımalarını umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Satterfieldin eşi Fritschle ile bir araya geldi

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