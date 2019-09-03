Emine Erdoğan Salda Gölü’nü inceledi: ‘Mutmain oldum’

Yapılaşmanın önünü açacağı iddiasıyla bazı çevre örgütlerinin yapılması planlanan millet bahçelerine tepki göstermesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından davet edilen Emine Erdoğan, Salda Gölü ve çevresini helikopterle inceledi. Bakan Kurum, Emine Erdoğan’a, bakanlık olarak göl ve çevresinin korunması için alınacak koruyucu önlemlerle ilgili çalışmanın detaylarını anlattı. Emine Erdoğan’a, Salda ziyaretinde çevre örgütleri ve bilim insanları da eşlik etti. Emine Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘CENNET KÖŞELERİNDEN BİRİ’

“Cennet ülkemizin cennet köşelerinden birinde, ilk defa karşılaşıyorum. Çok duygulandım, çok beğendim. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Ama bize ilk söylendiğinde böyle şeyler söylenmedi. Dediler ki ‘Burası bakanlık eliyle kötü hale getirilecek’ diye. Ben de bunu bakanıma bildirdim. ‘Asla böyle bir şey yok’ dedi. İsterseniz sizi davet edelim, Salda Gölü’nü birlikte gezelim, önceki halini ve sonraki halini size göstermek istiyorum diye. Gerçekten mutmain (tatmin olma, inanma) oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi; belki ileride daha da gerilere gidebilirdi tespit edilen yerler. Çok güzel girişim, bakanlığımızı tebrik ediyorum. İnşallah buranın bittikten sonraki haliyle de gelip görme imkânımız olur diye düşünüyorum.

500-600 metre uzaklık, gerekirse gerilere çekilebilir. Burada kumlar her yerde aynı değil. Daha dar yerler var, daha geniş yerler var. Ona göre daha genişleyip daha daralabilir belki de. Halkımız buraya geldiği zaman arabalarını gölün dibine kadar artık çekmeyecekler. İhtiyaçlarını giderebilecekleri, yemek yiyebilecekleri, duş alabilecekleri modern yerler... Ama tabii hem görüntü olarak buraya zarar vermeden tahta veya tahtadan basit yerler olacak diye bakanımız söyledi. Ben kendisine güveniyorum böyle bir girişiminden dolayı.”

İYİLEŞEN PELİKANI DOĞASINA SALDI

EMİNE Erdoğan, 3 ay önce yaralı halde bulunan ve Kütahya’da tedavi edilen bir pelikanı Salda Gölü’nde doğal alanına bıraktı. Emine Erdoğan, “Pelikanı ilk defa elime alıyorum. Ne kadar güzel bir hayvan. Bu özelliğini de burada keşfetmiş olduk. Ben bilmiyordum. Böyle de bir özelliği var buranın. Buraya gelip onları da görebilirler” diye konuştu.

BETONLAŞTIRMAYACAĞIZ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın çevre konusunda her zaman kendilerine destek olduğunu anımsatarak şöyle konuştu: “Hem Beyaz Adalar bölgesinde hem de Yeşilova bölgesiyle ilgili kendisine bilgi arz ettik. Her zaman çevre projelerine destek oldular. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Salda’nın doğal güzelliklerini korumak ve bize bırakılmış bu emanetleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için buradayız ve bu projeyi sizlerle paylaşmış oluyoruz.

Daha önce beyaz kumsal dediğimiz alana kadar araçlarımız giriyorlardı. Vatandaşlarımız araçları içerisinde ihtiyaçlarını gidermek suretiyle yine bu bölgede hem araçların hem de ihtiyaçlarını giderecek bir alanın olmaması nedeniyle vatandaşımız buraya kadar giriyorlardı. Sonrasında biz burada bir perdeleme yaptık. Sonrasında araçlarımız kıyı ile kenar arasındaki 500-600 metrede ne yapılaşmaya müsaade ettik ne de buraya herhangi bir aracın girmesine müsade etmeyecek bir düzenleme çalışması yaptık. Araçlarımız koyduğumuz bariyerlerle kıyadan 500-600 metre uzaklıkta vatandaşlarımız araçlarını park edebiliyorlar. Proje öncesinde alanda çöplerin toplanmadığı etrafa dağıldığı bir haldeyken bugün tertemiz. Atılların vidanjörle alındığı bir hale dönüştürdük. Yine proje öncesinde barakalarımız, çadırlarımız, konteynırlarımız... Geçici olarak vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak dinlenme alanlarının olduğu, ihtiyaçlarını giderecekleri soyunma kabinleri dışında herhangi bir yapı yapılmadı. Yine yapacağımız bu projede de bu yapıların dışında yapı yapılmasına müsade etmeyeceğiz. Hiçbir şekilde burayı betonlaştırmayacağız, asfaltlaştırmayacağız. Doğal malzemelerle çivi dahi kullanmamak üzere sadece araçların düzenli şekilde parklarını yapabildiği, vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu şekilde Saldamızın doğal güzelliklerini izleyebilecekleri ve gelecek nesillere aktarabilecekleri proje dışında hiçbir şey yapmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz.”

İYİLEŞEN PELİKANI DOĞASINA SALDI

EMİNE Erdoğan, 3 ay önce yaralı halde bulunan ve Kütahya’da tedavi edilen bir pelikanı Salda Gölü’nde doğal alanına bıraktı. Emine Erdoğan, “Pelikanı ilk defa elime alıyorum. Ne kadar güzel bir hayvan. Bu özelliğini de burada keşfetmiş olduk. Ben bilmiyordum. Böyle de bir özelliği var buranın. Buraya gelip onları da görebilirler” diye konuştu.