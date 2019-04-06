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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.04.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ile görüştü

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Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgesel toplantısında Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ve Genel Müdürü Klaus Schwab ile görüştü.

Emine Erdoğan, Ölüdeniz'de Kral Hüseyin Bin Talal Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgesel toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ve Genel Müdürü Klaus Schwab ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, çevre konusunda bireysel farkındalıkların yanı sıra uluslarası arenada yapılacak çalışmalar ele alındı.

Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ile görüştü

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende, çevrenin korunması konusunda yeni projeleri hakkında bilgi vererek Türkiye ile ortak çalışma isteklerini dile getirdi.

Bu kapsamda, 24-25 Nisan tarihlerinde Türkiye ziyaretinin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılacak iş birliklerinin önemi vurgulandı.

Görüşmede, çevre kirliliğinin önlenmesi için okyanus temizliğinin önemi ve bu konuda alınabilecek önlemler konusu üzerinde de duruldu.

Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ile görüştü

Bu görüşmenin ardından Emine Erdoğan, Kraliçe Raniael-Abdullah’ın onuruna verdiği özel yemeğe katıldı. Emine Erdoğan, Türkiye'de ye dönmeden Ürdün Kalesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan’ın Ürdün ziyaretine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

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