Emine Bulut'un katili yarın hakim karşısına çıkacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEmine Bulut'un katili yarın hakim karşısına çıkacak
GeriGündem Emine Bulut'un katili yarın hakim karşısına çıkacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)
08.10.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Emine Bulut'un katili yarın hakim karşısına çıkacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emine Bulut'un katili yarın hakim karşısına çıkacak

KIRIKKALE'de, eski eşi Emine Bulut'u (38) 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın (43), yarın Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına başlanacak.

Geçen 18 Ağustos'ta meydana gelen olayda Emine Bulut, Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, kafede kızı F.B.B.'nin gözü önünde bıçaklandı. Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fedai Varan hakkında jet hızıyla iddianame düzenlendi. Mahkemece kabul edilen iddianamede Varan hakkında, 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Annesi, babası tarafından gözleri önünde öldürülen F.B.B. ise devlet tarafından koruma altına alınırken, yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kayyum atanmıştı. 

İLK KEZ HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Olaydan sonra önce Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na, ardından ise güvenlik nedeniyle Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Fedai Varan, yarın ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Varan'ın, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılacağı öğrenildi. Bu arada, davaya takip etmek için 81 ilden yaklaşık 200 avukatın mahkemeye başvuru yaptığı bildirildi. Öte yandan sivil toplum örgütleri, kadın derneklerinin duruşma öncesi adliye önünde toplanarak açıklama yapacağı öğrenildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Haramidere'de metrobüs kazası
Vapurda iğrenç olay... Videoyu çeken genç kadın konuştu
Madalyaları kayıp, avukatı konuştu: 'Nerede olduğunu bilmiyoruz'
Bu nasıl bina? Korkuya sebep oldu! Bakın neden böyle inşa edilmiş