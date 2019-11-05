Emine Bulut kararının gerekçesi: Tasarlamamış
Emine Bulut davasında mahkeme sanığa neden ‘tasarlayarak adam öldürme’ veya ‘canavarca hisle adam öldürme’ suçlarından ceza verilmediğini anlatırken “Sanığın önceden cinayeti planladığına dair delil yok” dedi. Gerekçeli kararda, Bulut’un eski eşi olan katilin yanındaki bıçak da ‘tasarlama’ olarak sayılmadı.
KIRIKKALE 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Emine Bulut’u bıçaklayarak öldüren sanık Fedai Varan hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçundan verdiği müebbet hapis kararının gerekçesini tamamladı. Gerekçeli kararda, sanığa neden ‘tasarlayarak adam öldürme’ ve ‘canavarca hisle adam öldürme’ suçlarından ceza verilmediği ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. 32 sayfalık gerekçeli kararda, olay tarihinde sanık ve maktulün küçük kızlarının dershaneye yazdırılması için bir kafede buluşup yemek yedikleri belirtildi.
ŞİKÂYETÇİ OLMAK İÇİN KARAKOLA GİTTİ
Yemekte, Emine Bulut’un evlilik planı ve çocuğun velayeti ile ilgili konuşmalar yaptığı, bu esnada taraflar arasında tartışma yaşandığı, bunun üzerine maktulün kızı F.B.V.’yi alarak şikâyetçi olmak için karakola gittiği belirtilerek, “Sanığın işinden olmaması için Emine Bulut’un şikâyetçi olmadan ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu zaman aralığında sanığın maktule mesajlar attığı anlaşılmaktadır” denildi.
Kararda, anne kızın eve gitmek için dolmuşa bindiği sırada, sanığın yanlarına gelerek araçtan indirdiği, daha sonra cinayetin gerçekleştiği anlatıldı. Olaydan sonra sanığın taksiye bindiği, sürücü kanları görünce sebebini sorduğunda kendisine “Mal kestim” dediği belirtildi.
NEDEN TASARLAMADAN CEZA VERMEDİK
Mahkeme sanığa neden ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ceza vermediğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“WhatsApp görüşmelerine bakıldığında sanığın olay tarihinden öncesinde maktülü öldürme planı yaptığına dair somut delil bulunamamıştır. Önceden plan yapmış olması halinde ilk buluşmadaki karşılaşma esnasında bunu uygulaması gerekirdi. Olay tarihinde sanığın, küçük F. B.’yi alarak çarşıda gezmesi ve sonrasında ise kafede buluşup yemek yenmesi sırasında sanığın öldürmeye yönelik bir eylemi ya da davranışı tespit edilmemiştir. Sanığın olay tarihinden öncesinde öldürme olayını tasarladığı tespit edilmemiştir.
CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME
Canavarca hisle adam öldürme suçunun oluşması için ölümü meydana getirmek bakımından zorunlu olmayan ve ölüme takaddüm eder vahşice hareketler olup sanığın öldürme kastının yanında işkence ve azap çektirme kastının da bulunması gerekir. Somut olayımızda sanığın öldürme eylemini kasten öldürme haricinde sırf öldürmek için, keyif almak için ve maktulün acı çekmesini istediği için öldürme kastının bulunduğuna dair dosyamızda mahkûmiyeti için kesin somut delil elde edilememiştir.
İYİ HAL İNDİRİMİ YOK
Sanığın eylemini küçük kızın gözünün önünde gerçekleştirmesi, Emine Bulut’un kendisini sakinleştirmeye çalışmasına rağmen eylemini gerçekleştirmesi, suçun bıçakla ve birkaç kez vurmak suretiyle işleniş biçimi, sanığın olaydan sonra kullandığı anlaşılan ‘Kahpeyi öldürdüm’ ve ‘Mal kestim’ şeklindeki beyanları, Emine Bulut’un babasını tehdit edip hakaret etmesi dikkate alındığında sanığa verilen cezada TCK 62 kapsamında iyi hal indirimi uygulanmamıştır.”
ZATEN BIÇAK TAŞIYOR
- “Sanığın olayda kullandığı bıçakla ilgili olarak küçük kızın ‘Babamın üzerinde taşıdığı bıçağı daha öncesinde görmüştüm. Sürekli yanında taşır’ şeklindeki beyanı ve sanığın kendi beyanında sürekli bıçak taşıdığını beyan etmesi karşısında, sanığın daha öncesinde de bıçak taşıdığı anlaşılmaktadır. Sanığın üzerinde taşıdığı bıçakla eylemini gerçekleştirmesi, sanığın daha öncesinde de bıçak taşıması nedeniyle ve bıçağın hazır edilmesinin tek başına hazırlanmasının tasarlama olarak değerlendirilemeyeceği de dikkate alındığın bıçağın bulundurulması tasarlama olarak değerlendirilmemiştir. Somut olaya bakıldığında sanığın Emine Bulut Bade kafeden ayrıldıktan sonraki aşamada geçen süre içerisinde Emine Bulut ile görüşme için mesajlar gönderdiği anlaşılmışsa da geçen süre içerisinde maktulü öldürmeyi planladığını gösteren herhangi bir somut delil elde edilememiştir.”
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