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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.10.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Emine Bulut cinayetinin ikinci duruşması başladı

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Emine Bulut cinayetinin ikinci duruşması başladı

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın 2'nci duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü eski eşi Emine Bulut'u (38), kızı F.B.V.'nin (10) gözü önünde bir restoranda bıçaklayarak öldüren Fedai Varan (43) 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan katil zanlısı Fedai Varan ile maktul Emine Bulut'un anne, babası, ailesi ve çok sayıda avukatı katıldı. Emine Bulut'un cezaevindeki kardeşleri Mikail ve Bekir Bulut, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Davaya birçok ilden avukat müdahil olurken, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın duruşmada hazır bulundu. Polis, duruşma nedeniyle adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemleri alarak kimlik kontrolü yaptı.

Kırıkkale 1'inci Hukuk Mahkemesinde geçtiğimiz Cuma görülen duruşmada hakim, F.B.V'nin vasisi olarak dede Ahmet Bulut’u atadı. Devlet tarafından koruma altına alınan F.B.V. için yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla mahkeme tarafından 42 gün önce Kırıkkale Barosundan bir avukat atandı.

Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği ise cinayetle ilgili sosyal medya ve medya kuruluşlarında yer alan olay anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirdi.

Emine Bulut cinayeti davasının ilk duruşması 9 Ekim Çarşamba günü yapılmıştı.

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