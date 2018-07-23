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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Emekliye bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Tarih detayı

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Emekliye bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Tarih detayı

Bu yıl ilk kez uygulanmaya başlanan emekliye bayram ikramiyesi süreci, Kurban Bayramı ile devam edecek. Emeklilere bayram öncesinde ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bin liralık ikramiye veren devlet, bu imkandan dul ve yetimlerin de faydalanmasına imkan sağlıyor. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte, kurban bayramı öncesinde binlerce kişinin merakla araştırdığı emekliye bayram ikramiyesi hakkında detaylı bilgiler

Emekliye bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. İlk uygulaması Ramazan bayramı ile yapılan ikramiye ödemeleri, bu kez kurban bayramı öncesinde yaklaşık 12 milyon emekliye takdim edilecek. Peki, emekliye bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak. İşte, vatandaşların merak ettiği konu hakkında detaylı bilgiler

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2018 yılı itibariyle emekli vatandaşlara ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi yılda iki kez biner lira ödeme olarak kararlaştırılmıştı. Yasa kapsamına ilk bin lirayı Ramazan Bayramı’nda alan emekliler, şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Ağustos ayında emeklilere yine bayram ikramiyesi var. Tüm emeklilere, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye, Ağustos'un 17'sine kadar hesaplara yatırılacak. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

SGK'den yapılan açıklamaya göre, SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir veya aylığı alanların, 2018 Temmuz ayı artışlarıyla hesaplanan aylıklarının, ödeme günlerinde zamlı ödeneceği ifade edildi. Açıklamada, Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin, 1 Temmuz 2018'den geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka şubelerine gönderilerek 26 Temmuz tarihinde ödemelerinin yapılacağı belirtildi. Aylıklarını üçer aylık veya her ay alanlar için uygulanacak ödeme şekli şu şekilde sıralandı:

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve ağustos
ayları olmak üzere 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylıklarını her ay alanlara ise Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.

Açıklamada, ödenecek toplam fark tutarının 591 milyon 133 bin 92 lira 16 kuruş olduğu bildirildi.

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