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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.11.2018 - 17:06, Son Güncelleme:

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son gelişmeler neler? Dernek üyeleri toplantı yaptı

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son gelişmeler neler? Dernek üyeleri toplantı yaptı

EYT hakkında son durum bilgileri edinmek isteyen bireyler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Emekli olmak isteyen ancak yaş haddine takılan vatandaşların gelişmelerini merak ettiği EYT'de, son olarak dernek üyeleri Eskişehir'de bir araya geldi. İşte, son gelişmeler ile en son EYT haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın merakla araştırdığı güncel EYT haberleri, yeni gelişmeler dahilinde ajanslara yansımaya devam ediyor. İşte, EYT'de son gelişmeler ve detaylı bilgiler

DERNEK ÜYELERİ ESKİŞEHİR'DE TOPLANTI YAPTI

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Eskişehir’de bilgilendirme toplantısı yaptı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Alaattin Parkı’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak ile Ankara, İstanbul, Bursa, Kütahya, Bilecik’ten gelen çok sayıda kişi katıldı. Dernek üyeleri, Edirne’den Kars’a, Jüpiter’den Mars’a, çıksın artık bu yasa", Emeklilik hakkımız, söke söke alırız" şeklinde slogan attı.

Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, yaptığı açıklamada, haklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

Bugün, burada bütün illerde başlattığımız hak arayışımızı Eskişehir’de sürdürüyoruz. İlerleyen günlerde tüm Türkiye’de programlarımızı gerçekleştireceğiz. Biz bu davada haklılığımızın peşindeyiz. Bu hakkımızı da sonuna kadar almak için mücadelemizi vereceğiz. Geldiğimiz yaş ortalaması 45-50 yaşlarda. En büyük sıkıntılarımız bu yaşlardan dolayı bizi, özel sektör ’Yaşlısın’ diyerek kapıya koyuyor. Ama hakkımızdan dolayı devletimize, ’bizi emekli edin’ diyoruz. Biz haklıyız. Devletimiz de, ’Hayır, siz gençsiniz’ diyor. Hiçbir şekilde seçim vaatlerinde yer almak istemiyoruz. Biz artık icraat istiyoruz. Sorunlarımızın çözülmesi için de ortak bir noktada Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, milletvekillerinin ortak çözüm üretecekleri ümidini taşıyoruz. Sayı bazında çok fazla bilgi kirliliği var. Dernek olarak bir dilekçe sunduk. Bizim yaptığımız çalışmalarda 1 milyon civarı, hemen emekli olabilecek de 150-200 bin civarı kişi var. Daha prim gününü, hizmet yılını doldurmayanlar var. Maliyetimiz de 8-10 milyar lira civarı."

BURSA'DA EYT BULUŞMASI

Geçtiğimiz hafta Bursa'da gerçekleşen "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" buluşması izdihama sahne oldu. "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" bir kez daha haklarının verilmesini talep etti.

Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak ile yönetim kurulu üyeleri ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un da katıldığı toplantıya yağmurlu havaya rağmen ilgi büyük oldu. Toplantı salonunun hınca hınç dolması nedeniyle yaklaşık 4 bin kişi salona giremeyerek dışarıda kaldı.

Toplantıda konuşan Gönül Boran Özüpak, EYT sorununun çözülmesi gerektiğini ve bu konuda siyasilerin halkın bu isteğini görmesi gerektiğini söyledi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da EYT ve çalışma hayatında halkın beklentileri ve çalışma hayatında yaşanan sorunlara değindi, çözüm önerileri sundu.

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

Mustafa Destici, Eskişehir’de partisinin Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuyla ilgili olarak, emekli olabilmek için kendisinin de 3 yıl beklediğini ifade eden Mustafa Destici şunları kaydetti:

Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu var. Biz bunu niye savunuyoruz? Çünkü bunlar bir hak kaybı yaşıyorlar. Bunlar erken emeklilik istemiyorlar. Bunlar 1999’dan önce işe girenler. Bunlara işe girerken devlet demiş ki, erkekler 25 yıl, kadınlar 20 yıl çalışıp, şu kadar iş günü primini tamamlarsan emekli olacaksın. Ama aynı devlet, belli bir süre sonra bir kanun çıkarmış 2008’de demiş ki ’hayır, ben sizinle olan sözleşmeyi tek taraflı iptal ediyorum ve siz emekliliği hak etseniz bile emekli olmak için yaşı bekleyeceksiniz’. Ben de 3 sene bekledim emekli olmak için. Burada maaş alamıyorsunuz, sağlık sigortasından yararlanamıyorsunuz, bir işe girmeye kalksanız yaşınız 45-50 olmuş sizi kim işe alacak? Dolayısıyla bu mağduriyetin ortadan kaldırılması lazım. Hükümetin, iktidarın burada inat etmemesi lazım. Hükümetin bütçesi var, bunu bulur. Nasıl, isteyince oluyor. İsteyince bulunur. Emeklilerimiz daha önce 2 bayram ikramiye alıyorlar mıydı? Almıyorlardı. Şimdi alıyorlar. Allah razı olsun devletimiz, hükümetimiz bunu verdi. Emekliler adına da çok güzel oldu. O kaynağı nasıl bulduysak bunların kaynağını da buluruz. Çünkü buradaki vatandaşlarımızın mağduriyeti var, hak kaybı var. Bu mağduriyetinin ve hak kaybının ortadan kaldırılması lazım."

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Partisinin Yalova İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Lütfü Türkkan, EYT hakkında bazı açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin gündeme getirdiği konulardan birinin emeklilikte yaşa takılanlar olduğunu belirten Türkkan, "Biz bu yasanın çıkarılması konusundaki talebimizde ısrarlı olacağız. Emeklilikte yaşa takılanların maliyeti Cumhurbaşkanının söylediği maliyette değil, bir kere orada gerçekten yanlış bir hesap var. Bu geçmişte yapılan birtakım emeklilik uygulamalarıyla şu anda emeklilik hakkı kazananlar arasında ciddi bir adaletsizlik yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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