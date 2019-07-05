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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.07.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Emekli zamları ne zaman ödenecek? Memur ve emekli zamları ne kadar oldu?

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Emekli zamları ne zaman ödenecek? Memur ve emekli zamları ne kadar oldu?

Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ardından milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı da netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 5,01 oranında, memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6,01 oranında artırılacak. Peki, Emekli zamları ne zaman ödenecek? Zamla birlikte memur ve emekli ücretleri ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu. Bu rakam sonrası zamlı memur ve emekli maaşları bilgisi de geldi. Zam oranlarını öğrenen emekli ve memurlar bir yandan da tarih araştırması yapıyor. Peki, zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek?

NE ZAMAN YATIRILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını temmuz ayı içerisinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personeller ise zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak yatırıldı. Zam ve enflasyon farkı daha sonra hesaplarına yatırılacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

GENEL MÜDÜR
DERECE: 1/4
OCAK: 11.690 lira
TEMMUZ: 12.392 lira

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mez)
DERECE: 1/4
OCAK: 6.146 lira
TEMMUZ: 6.515 lira

MEMUR

DERECE: 9/1
OCAK: 3.786 lira
TEMMUZ: 4.014 lira

ÖĞRETMEN

DERECE: 1/4
OCAK: 4.737 lira
TEMMUZ: 5.022 lira

KAYMAKAM 1. Sınıf
DERECE: 1/4
OCAK: 10.722 lira
TEMMUZ: 11.365 lira

BAŞ KOMİSER
DERECE: 3/1
OCAK: 6.142 lira
TEMMUZ: 6.511 lira

UZ. DOKTOR
DERECE: 1/4
OCAK: 7.308 lira
TEMMUZ: 7.746 lira

HEMŞİRE (Üni. Mez)
DERECE: 5/1
OCAK: 4.595 lira
TEMMUZ: 4.870 lira

MÜHENDİS
DERECE: 1/4
OCAK: 6.274 lira
TEMMUZ: 6.650 lira

TEKNİSYEN (Lise)
DERECE: 11/1
OCAK: 3.941 lira
TEMMUZ: 4.178 lira

PROFESÖR
DERECE: 1/4
OCAK: 10.100 lira
TEMMUZ: 10.706 lira

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
DERECE: 7/1
OCAK: 5.956 lira
TEMMUZ: 6.313 lira

VAİZ
DERECE: 1/4
OCAK: 4.924 lira
TEMMUZ: 5.219 lira

AVUKAT
DERECE: 1/4
OCAK: 5.990 lira
TEMMUZ: 6.349 lira

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI

SSK 2008 öncesi 2.000 TL 96 TL
SSK 2008 sonrası 1.181 TL 56 TL
Tarım Bağ-Kur 1.332 TL 63 TL
Esnaf Bağ-Kur 1.688 TL 80 TL

 

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