Emekli zamları ne zaman ödenecek? Memur ve emekli zamları ne kadar oldu?
Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ardından milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı da netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 5,01 oranında, memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6,01 oranında artırılacak. Peki, Emekli zamları ne zaman ödenecek? Zamla birlikte memur ve emekli ücretleri ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu. Bu rakam sonrası zamlı memur ve emekli maaşları bilgisi de geldi. Zam oranlarını öğrenen emekli ve memurlar bir yandan da tarih araştırması yapıyor. Peki, zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek?
NE ZAMAN YATIRILACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını temmuz ayı içerisinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personeller ise zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak yatırıldı. Zam ve enflasyon farkı daha sonra hesaplarına yatırılacak.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
GENEL MÜDÜR
DERECE: 1/4
OCAK: 11.690 lira
TEMMUZ: 12.392 lira
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mez)
DERECE: 1/4
OCAK: 6.146 lira
TEMMUZ: 6.515 lira
MEMUR
DERECE: 9/1
OCAK: 3.786 lira
TEMMUZ: 4.014 lira
ÖĞRETMEN
DERECE: 1/4
OCAK: 4.737 lira
TEMMUZ: 5.022 lira
KAYMAKAM 1. Sınıf
DERECE: 1/4
OCAK: 10.722 lira
TEMMUZ: 11.365 lira
BAŞ KOMİSER
DERECE: 3/1
OCAK: 6.142 lira
TEMMUZ: 6.511 lira
UZ. DOKTOR
DERECE: 1/4
OCAK: 7.308 lira
TEMMUZ: 7.746 lira
HEMŞİRE (Üni. Mez)
DERECE: 5/1
OCAK: 4.595 lira
TEMMUZ: 4.870 lira
MÜHENDİS
DERECE: 1/4
OCAK: 6.274 lira
TEMMUZ: 6.650 lira
TEKNİSYEN (Lise)
DERECE: 11/1
OCAK: 3.941 lira
TEMMUZ: 4.178 lira
PROFESÖR
DERECE: 1/4
OCAK: 10.100 lira
TEMMUZ: 10.706 lira
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
DERECE: 7/1
OCAK: 5.956 lira
TEMMUZ: 6.313 lira
VAİZ
DERECE: 1/4
OCAK: 4.924 lira
TEMMUZ: 5.219 lira
AVUKAT
DERECE: 1/4
OCAK: 5.990 lira
TEMMUZ: 6.349 lira
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI
SSK 2008 öncesi 2.000 TL 96 TL
SSK 2008 sonrası 1.181 TL 56 TL
Tarım Bağ-Kur 1.332 TL 63 TL
Esnaf Bağ-Kur 1.688 TL 80 TL
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