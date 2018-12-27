Yeni yılda emekli maaşları ne kadar olacak? 2019 emekli zammı ne kadar?

Emeklilerin 2019 Ocak ayında alacakları zamlı maaşların belirlenmesi için artık son viraja girildi. Emeklilere yapılacak zam oranında 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak. Altı aylık enflasyona göre SSK'lılara, Bağ-Kur’lulara ve memur emeklilerine yüzde 10'un üzerinde zam yapılması öngörülüyor. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2019 emekli maaşı zam oranları belli oldu mu?

EMEKLİYE % 4 ZAM KESİN

Gazetemizin yazarı Noyan Doğan'ın 26 Aralık tarihli yazısında merakla beklenen 2019 emekli zamlarına ilişkin önemli bilgiler veriliyor. İşte, o yazıdan detaylar...

Sene sonu yaklaştıkça emeklilerin ile görevdeki memurların yeni yıl zam heyecanı da başlıyor. Şimdilerde 13 milyon memur, işçi, Bağ-Kur emeklisi ile 3 milyondan fazla görevdeki memur, 2019’un başında alacağı zammı merak ediyor. Yeni yıl zammı ve bu zammın maaşlara yansıması 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranına göre netleşecek. Önce, memur emeklilerinden başlayalım. Hem görevdeki memurlar hem de emeklileri senede iki kere, ocak-temmuz döneminde maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. 2017 Ağustos’unda yapılan son toplu sözleşmeye göre de memur ve emeklileri, 2019 da ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Böylece, 2019 yılı için yüzde 9 zam yapılmış olacak. Yine toplusözleşmeye göre 2018 Temmuz-Aralık döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 3.5’i aşarsa aradaki fark, maaşlara zam olarak yansıtılacak. Gelelim, mevcut duruma. TÜİK’in aralıkta açıkladığı rakamlara göre bu yılın son 5 ayında (temmuz-kasım) TÜFE’de enflasyon, yüzde 10. 64 olarak gerçekleşti ki, kasım ayında bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde1.44’lük düşüş yaşandı. Buradan hareketle memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağı kesin. Son açıklanan yüzde 10.64’lük enflasyona göre de bu fark yüzde 7.14. Buna göre yılın son 6 aylık enflasyonu düşüş eğilimi gösterse de yüzde 7’lik enflasyon farkı kesin gibi gözüküyor. Bu da şu anlama geliyor ki, toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zam cepte, enflasyon farkı da yüzde 7 olsa; böylece memur ve emeklileri 2019’da maaşlarını yüzde 11 zamlı alacaklar. Tabloda da bazı memur emeklilerin yüzde 11 zamma göre 2019 Ocak ayı zamlı maaşları yer alıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Bu çerçevede de en düşük memur maaşı 3 bin 477 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 385 liraya yükselecek. Aynı şekilde kamuda çalışan ve 1’ inci derece 4’üncü kademede genel müdür maaşı da 11 bin 662 liraya çıkacak. 2018 yılının ocak ayında ise, toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 1.69 da enflasyon farkı eklendi ve görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını toplam yüzde 5.69 zamlı aldı. Temmuzda ise toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 3.5 zammın üzerine, yüzde 5.17’lik enflasyon farkı ile birlikte maaşlara yüzde 8.67’lik zam yapıldı. Böylece kamu görevlileri ve emeklileri 2018 yılında toplam 14.36 zam almış oldu.

İŞÇİ EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Gelelim işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Ocak’ta alacakları zamlı maaşlara. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK, temmuz-kasım döneminde 5 aylık enflasyonu yüzde 10. 64 olarak açıkladı. Eğer enflasyonda bir düşü olmazsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10’luk zam kesin gözüküyor. Zam oranı ise 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranına göre netleşecek. Buna göre de 2019 Ocak ayında emekli olduğu yıla göre en düşük SSK emeklisinin aylığı bin 885 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı bin 686 liraya ve en düşük tarım emeklisinin maaşı da bin 280 liraya yükselecek. 2018 yılında ise Ocak ayında maaşlarını yüzde 5.69, Temmuz ayında da yüzde 9.17 zamlı almışlardı. Böylece 2018 yılında emeklilerin toplam zammı yüzde 14.86 oldu.

BAZI MEMUR EMEKLİLERİNİN 2019 ZAMLI MAAŞLARI (TL)

Temmuz Ocak 2019

maaşı zamlı maaş

6.492,03 7.206,20

6.258,25 6.946,70

6.119,45 6.792,60

5.953,48 6.608,40

5.755,82 6.389,00

5.550,95 6.161,60

5.742,17 6.373,80

5.463,17 6.064,10

5.212,36 5.785,70

5.129,07 5.693,30

5.011,18 5.562,40

4.814,16 5.343,70

4.775,36 5.300,60

4.718,78 5.237,80

4.482,96 4.976,10

4.149,55 4.606,00

3.639,23 4.039,50

3.437,24 3.815,30

3.419,72 3.795,90

3.303,95 3.667,40

2.957,12 3.282,40

2.767,00 3.071,40

2.709,71 3.007,80

2.909,54 3.229,60

2.796,11 3.103,70

2.634,25 2.924,00

2.617,19 2.905,10

2.612,08 2.899,40

2.606,89 2.893,60

2.601,71 2.887,90

2.418,19 2.684,20

2.296,81 2.549,50

2.263,56 2.512,60

2.227,94 2.473,00

2.189,30 2.430,10

2.188,11 2.428,80

2.177,53 2.417,10

2.164,05 2.402,10

Not: 4 kademinin 1. derecesi bazı memurların 25 hizmet yılına göre Ocak zamlı maaşları yer alıyor. Ek ödeme maaşlara yansıtılmamıştır.