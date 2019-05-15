Emekli büyükelçi Haktanır’a veda
Eski Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından, eski Kahire Büyükelçisi Korkmaz Haktanır hayatını kaybetti.
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevini de yürüten Haktanır, görev aldığı süre boyunca Kıbrıs sorununun çözülmesi için önemli görevler üstlenmişti. 1961 yılında Robert Koleji’nden mezun olan Haktanır, 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1965 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girdi. 1991-1994’te İran, 1994-1996 yıllarında Polonya büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Müsteşar Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’nın ardından İngiltere Büyükelçisi olan Haktanır, 2005 yılına kadar Mısır Büyükelçiliği görevini yürüttü. 2006 yılında emekli oldu.
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