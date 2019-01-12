Emekli astsubay evinde ölü bulundu
Kırşehir'in Mucur ilçesinde emekli astsubay Yusuf Ziya Hendek (55) evinde ölü bulundu.
Ahmet Hendek, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinde, birlikte yaşadığı oğlu Yusuf Ziya Hendek'in odasında hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, Yusuf Ziya Hendek'in hayatını kaybettiğni belirledi. Polisin incelemesinin ardından Hendek'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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