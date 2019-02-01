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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Ellerinde birçok delil olduğunu söylediler’

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
‘Ellerinde birçok delil olduğunu söylediler’

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili uluslararası soruşturma ekibinin başında olan Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Callamard, Türkiye’deki temasları kapsamında önceki akşam Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ve dernek yöneticileriyle görüştü. BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard’a İngiliz avukat Helena Kennedy ve eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı Prof. Duarte Nuno Vieira da eşlik etti.

Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, BM heyetiyle görüşmesine ilişkin dün açıklamalar yaptı.

‘CESEDİN BULUNMASINI TALEP ETTİK’

Kışlakçı şunları söyledi: “Cemal Kaşıkçı olayı üzerinden 4 ay geçti. Bu süre içerisinde ciddi manada soru soran, bu olayın takipçisi olduğunu belirten bir heyeti görmek bizi mutlu etti. Çünkü heyetin sorduğu sorulardan şunu anladık. Bu işi hakikaten ciddi manada takip ediyorlar ve bu işin takipçisi olduklarını göstereceklerini ifade ettiler. Biz onlara şunu ifade ettik. Hâlâ cesede ne olduğundan haberimiz yok. Cesedin bulunmasını talep ettik. Çünkü Suudi tarafı bunu itiraf etti, Kaşıkçı’yı öldürdüklerini kabul ettiler. Cesedin nerede olduğunu söylemeleri gerektiğini belirttik. BM’nin ve uluslararası kurumların bu olayın peşini bırakmaması gerektiğini ifade ettik. Onlar da işin peşini bırakmayacaklarını belirtiler. Görüşmede bize sorular soruldu, biz de bildiklerimizi, tanıklık ettiğimiz olayları anlattık.”

Heyetin raporu mayıs ayında açıklamayı düşündüğünü söyleyen Kışlakçı sözlerini şöyle sürdürdü:

YEREL İŞBİRLİKÇİ TAKİBİ

“Şu ana kadar en ciddi heyetin BM heyeti olduğunu gördük. Ellerinde birçok delil ve belge olduğunu söylediler. Bu delilleri bizimle paylaşmadılar. Bundan dolayı olaya kani olmuş olabilirler. Olayı aydınlatmak için ve dünya kamuoyunun vicdanına seslenmek için bunu yapıyor olabilirler. Suudi yönetimi açıklamalarında yerel işbirlikçiden bahsetmişti. Heyet bunu takip ettiklerini de sözlerine ekledi.”

NİŞANLISIYLA GÖRÜŞTÜLER

Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, dün ilk olarak sabah saatlerinde adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı’yla görüştü. Görüşmenin ardından Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz heyetin konakladığı otele geldi. BM heyeti, Hatice Cengiz’le yaklaşık 1 saat görüştü. 

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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