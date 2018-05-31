Elindeki bıçakla sokakta dehşet saçtı!

Olay, öğle saatlerinde Efeler ilçesi Orta Mahalle 220 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aile içinde yaşanan tartışmanın ardından elindeki bıçakla sokağa çıktığı iddia edilen M.O., bıçakla kendisini sağ kolundan yaraladı. Sokakta dolaşmaya başlayan M.O., çevredekilere tehditler savurmaya başladı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, M.O’yu tedavi olması ve sakinleşmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Uzun süren çabaların ardından elindeki bıçak alınarak ikna edilen M.O., ambulansa giderek tedavisini yaptırdı ancak hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Polislerin ifade işlemleri için karakola götürmeye çalıştığı M.O., bu kez de ekip otosuna binmemek için direndi. Polise zor anlar yaşatan M.O. ve eşi, daha sonra evlerine giderek ellerine aldıkları bıçaklarla saldırgan tavırlarını sürdürdü. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından sakinleşen çift, evlerine gönderildi.