Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Elindeki bıçakla sokakta dehşet saçtı!

    Elindeki bıçakla sokakta dehşet saçtı!

    AYDIN (İHA)
    31.05.2018 - 14:48 | Son Güncelleme:

    Aydın’ın Efeler ilçesinde, elindeki bıçakla kendisine zarar veren ve çevreye tehditler savuran şahıs polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

    Olay, öğle saatlerinde Efeler ilçesi Orta Mahalle 220 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aile içinde yaşanan tartışmanın ardından elindeki bıçakla sokağa çıktığı iddia edilen M.O., bıçakla kendisini sağ kolundan yaraladı. Sokakta dolaşmaya başlayan M.O., çevredekilere tehditler savurmaya başladı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, M.O’yu tedavi olması ve sakinleşmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Uzun süren çabaların ardından elindeki bıçak alınarak ikna edilen M.O., ambulansa giderek tedavisini yaptırdı ancak hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

    Polislerin ifade işlemleri için karakola götürmeye çalıştığı M.O., bu kez de ekip otosuna binmemek için direndi. Polise zor anlar yaşatan M.O. ve eşi, daha sonra evlerine giderek ellerine aldıkları bıçaklarla saldırgan tavırlarını sürdürdü. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından sakinleşen çift, evlerine gönderildi.

    Etiketler: aydın , bıçaklı saldırı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri