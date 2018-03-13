Elime geçen net maaş neden azalıyor?

İş hayatında yer alan çalışanlar son dönemlerde "brüt maaş değişmediği halde ele geçen net maaş neden azalır?" sorusuna yanıt arıyor. Bu konuda merakını gidermek isteyen vatandaşlar, çeşitli kaynakları kullanarak araştırma yapıyor. İşte çalışanların merak ettiği o sorunun cevabı...

BRÜT MAAŞIM DEĞİŞMEDİĞİ HALDE ELİME GEÇEN NET MAAŞ NEDEN AZALIR?

Eğer işyerinde çalışanların maaş ödemeleri her ay aynı ‘net tutar’ üzerinden ödeniyorsa çalışanlar için yıl içinde maaş düşüşü söz konusu olmaz. Maaş ödemeleri ‘brüt tutar’ üzerinden hesaplanıyorsa yıl içinde çalışanın net maaşı azalabilir. Nedeni; ücretten kesilen vergi yıl içinde arttığında, önceki aya göre çalışanın eline geçen net ücret de beraberinde azalacaktır. İşletmelerde çalışanlara yapılan maaş ödemelerinin ‘aylık net üzerinden mi’, ‘aylık brüt üzerinden mi’ hesaplanacağı bir uygulama tercihidir. Çalışanlara işverenleri tarafından daha işe başlamadan önce bildirilir.