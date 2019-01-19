Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı

BEDAŞ 19 Ocak 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı



- TAYAKADIN Mh., TEPEBAŞI Cd., BERK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20037-28807)



- İMRAHOR Mh., SEVBAN MEHMET Cd., FERHATPAŞA Sk., NARDALI Sk., KABATAŞ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20036-28795)



- BÜYÜKDERE Mh., CEVİZLİ BAHÇE Sk., DAMLA Sk., DEREİÇİ BAĞLAR YOLU Sk., DEĞİRMEN Sk., KARA ORMAN Sk., KÖŞK ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜKBOZHANE Sk., MALTIZDERESİ Sk., MÜHENDİS ŞEVKET Sk., NAZARLIK DERESİ Sk., SEPETÇİ Sk., YADİGAR ÇIKMAZI Sk., ÇAYIRBAŞI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20156-4016)



- GÜVEN Mh., ÇALIŞLAR Sk., POSTA Cd., OKUL Sk., İLKYUVA Cd., CAMİ Sk., İNÖNÜ Cd., HANZER Sk., ERGUVAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20187-72-2)



- EMEKYEMEZ Mh., YOLCUZADE Sk., ÇAM Sk., GÜMÜŞ GERDAN Sk., YOLCU HAMAM Sk., YAPRAK ÇIKMAZI Sk., KARTOPU Sk., SARI ZEYBEK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20219-3037)



- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., ETHEM Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20211-28681)



- EMEKYEMEZ Mh., YOLCUZADE MEKTEBİ Sk., YOLCUZADE Sk., TALAŞÇI Sk., SARIKÇI Sk., NAZLI HANIM Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20220-3699)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ARİF AĞA Sk., AYHAN KARLI Sk., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20287-31806)



- YENİBOSNA MERKEZ Mh., YALÇIN KOREŞ Cd., ARİF AĞA Sk., 29 EKİM Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20288-31804)



- BAĞLAR Mh., MERCAN Sk., ŞEHİT HASAN UZUN Sk., MİMAR SİNAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20289-31840)



- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., KARANFİL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20302-20502)



- HAMİDİYE Mh., GAYE Sk., GÖLCÜK Sk., KARYAĞDI ÇIKMAZI Sk., OSMANGAZİ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:30-19:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20311-9010)



- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ARİF AĞA Sk., DEDE EFENDİ Sk., HAFIZ BURHAN Sk., SANAYİ SİTESİ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20286-31594)

- YAKUPLU Mh., 5/1 Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20301-27190)



- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., VALİ RECEP YAZICIOĞLU Cd., SEYHAN Cd., SİMAV Sk., BALABAN DERESİ ÇIKMAZI Sk., AVNİ AKYOL Bul., ARAS Cd., ARPAÇAYI Sk., ÇORUH Sk., DALAMAN Sk., BEYLERDERESİ Sk., NİLÜFER ÇAYI Sk., PORSUK Sk., BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., ŞELALE Cd., KUZU Sk., MELTEM Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20250-12270 12136 12137 12138 11383)



- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., VALİ RECEP YAZICIOĞLU Cd., SEYHAN Cd., SİMAV Sk., BALABAN DERESİ ÇIKMAZI Sk., AVNİ AKYOL Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20251-12270 12136)



- YEŞİLPINAR Mh., BURCU Sk., CENNET Sk., 1.KARADENİZ Sk., KÖKNAR Sk., MARMARA Sk., MERCAN Sk., MUHTAR CAMİİ Sk., NAZENİN Sk., OLUK Sk., RÜZGARLI Sk., 1.ÜSKÜP Sk., İLKNUR Sk., ŞEHİT METİN KAYA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20306-29281 TM)



- YEŞİLPINAR Mh., CANAN Sk., ERGUVAN Sk., GONCA Sk., ORKİDE Sk., 3.ORTANCA Sk., ŞEHİT METİN KAYA Sk., MERCAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20307-29228 TM)



- ADNAN KAHVECİ Mh., HARBİYE Cd., GÖLBOYU Cd., ERMAN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20296-22400)



- YEŞİLKENT Mh., AHMET ARİF Cd., G-81 Sk., G-59 Sk., G-82 Sk., G-78 Sk., G-79 Sk., G-84 Sk., G-202 Sk., G-120 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20321-27577)

- FERHATPAŞA Mh., KALEİÇİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20332-23040 23020 23410 23370 23550 23733)



- MURATBEY MERKEZ Mh., GÜNEYGİRİŞİ Cd., FERHATPAŞA Mh., EMİN Sk., AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ Cd., BAHŞAYİŞ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında AHMEDİYE Mh., AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20333-23198 23676 23301 23625 23017 23258 23197 23453 23269 23652 23146 23345 23491 23640 23371 23080 23372 23373 23374 23375 23335 23593 23503 23587 23394 23489)



- DEMİRTAŞ Mh., FETVA YOKUŞU Sk., SÜLEYMANİYE Mh., DÖKMECİLER Sk., DÖKMECİLER HAMAMI Sk., FETVA YOKUŞU Sk., MİMAR SİNAN Cd., PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR Cd., SİYAVUŞPAŞA Sk., ŞAMDANCI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20336-2057)



- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20327-9906 TM)



- ALKENT 2000 Mh., MEHMET YEŞİLGÜL Bul., KARAAĞAÇ Mh., TRAKYA 2 Cd., 19 MAYIS Mh., ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU Cd., BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR Cd., ALİ RIZABEY Cd., ERKAM Sk., İSKİ YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20345-22468-22459-22460-27467-22168-22463-22462-22075)

- OSMANGAZİ Mh., 3142. Sk., 3117. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 11:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20350-21696)



- İSTİKLAL Mh., PLATİN Sk., MERCAN Sk., GÜMÜŞ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20351-27233)



- MASLAK Mh., BİLİM Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20354-4158)



AYEDAŞ 19 Ocak 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı



ATAŞEHİR

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇAYIR



BEYKOZ0

9:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KAVAK



MALTEPE

09:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: BÜYÜKBAKKALKÖY-ÜMRANİYE (BAŞIBÜYÜK) BAĞLANTI YOLU Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: AYDINLILAR Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ESKİCİBAĞ Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: BAYIRCIK



SULTANBEYLİ

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KARADAĞLI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAYYUM Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KINIK Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜPHAN Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜMEYYE Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SİRET Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TAVŞAN Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YEŞİLIRMAK Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İLİM Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İMAR Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ARTVİN Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GÜZEL Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AĞRI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SEFER Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇOLAK Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KURFALI



ÜMRANİYE

09:30 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: DERGAH Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ALPTEKİN Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURGUT ÖZAL Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BEYİT Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BURHAN Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: SERDİVAN