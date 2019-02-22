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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.02.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı

İstanbul Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ’ın 22 Şubat tarihli kesinti programına göre, bakım programı süresince bazı ilçelere elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), kesinti yaşanacak İstanbul ilçelerini resmi sayfası üzerinden paylaştı. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 22 Şubat tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı

- YASSIÖREN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21103-28019-29971-29975-29529-28696-29483-30513-29483-28385-29700-28883-29576)

- ZEYREK Mh., DERS VEKİLİ Sk., GELENBEVİ Sk., HALİÇGÖREN Sk., HATTAT İZZET Sk., KADI ÇEŞMESİ Sk., YESARİZADE Cd., YENİ DOĞAN Sk., İHTİYATLI Sk., İHTİYAR Sk., İHVAN Sk., ŞEBNEM Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21134-2096 TM )

- MİTHATPAŞA Mh., ABDULHAMİT HAN Cd., SELANİK Bul., GÖKŞİN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21160-9295 9064 9057 9060 9559 9560 9061 9584 9395 9058 9676 9672 9600 9062 9218)

- SAZLIBOSNA Mh., SAZLIBOSNA YOLU Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21234-28608)

- ÇOBANÇEŞME Mh., GENÇ OSMAN 1 Sk., MİTHATPAŞA Cd., SELVİ Sk., ALTAY Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 17:00-22:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21261-31097-31862)

- DİKİLİTAŞ Mh., AYAZMADERESİ Cd., YEŞİLÇİMEN Sk., SİNCAP Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21260-3703)

- ATAKENT Mh., 6. ÇIKMAZ Sk., 215. Sk., MALAZGİRT Cd., 2.HÜRRİYET Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21198-11988)

- CUMHURİYET Mh., MİMAR SİNAN Cd., ŞİRİN 1 Sk., YEŞİLADA Sk., GÜMÜŞLÜK Sk., MERCAN Sk., SAKIP SABANCI Cd., ŞENLİK Sk., MESUT Sk., KORKMAZ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21185-121)

- ATAKENT Mh., KAYISILIK Sk., SELÇUKLU Cd., YENİLMEZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21199-11094)

- ÇİLİNGİR Mh., MERAM Sk., KOCA ÇINAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21220-28789)

- ÇINAR Mh., 14. Sk., 13/8. Sk., 13/9. Sk., 13. Sk., 12/9. Sk., FATİH Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21279-18556)

- HABİBLER Mh., ESKİ HABİPLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21282-28296 TM 28250 TM 28947 TM)

- BİRLİK Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., KAZIM KARABEKİR Mh., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1040. Sk., 1036. Sk., 1038. Sk., 1039. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21278-18017)

- FULYA Mh., AYŞECİK Sk., ŞEHİT NİYAZİ Sk., GÜNGÖREN Sk., BOZOVA Sk., DENİZHAN Sk., AYTEKİN KOTİL Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21255-3872)

- FULYA Mh., MEHMETÇİK Cd., FULYA BAYIRI Sk., OĞUZHAN Sk., KOZACIK Sk., AYGÜN Sk., ÖĞRETMEN NİGARHANIM Sk., ESENLER Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21258-3672)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 5/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21210-18544)

- YENİ MAHALLE Mh., 516. Sk., 540. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21239-29320 TM- 28286 TM)

- BAĞLARÇEŞME Mh., 1118. Sk., 1121. Sk., 1126. Sk., 1127. Sk., 1128. Sk., 1129. Sk., 1130. Sk., 1131. Sk., 1140. Sk., 1152. Sk., 1153. Sk., 1154. Sk., 1155. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21303-27018)

- HARBİYE Mh., BOSTAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21308-3079)

- PINAR Mh., 1491. Sk., 1498. Sk., 1511. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21263-21594)

- FENER Mh., KEMAL CAM Sk., KÖPRÜLÜ Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21280-25967-26118-26091-26253-25812)

- CİHANGİR Mh., SIRASELVİLER Cd., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., İSTİKLAL Cd., BİLLURCU Sk., SIRASELVİLER Cd., GÜMÜŞSUYU Mh., SIRASELVİLER Cd., OSMANLI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21311-3159)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., ŞENER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21318-30506)

- ESKİ HABİPLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21284-28229 TM)

- HABİBLER Mh., 2700. Sk., 2701. Sk., 2702. Sk., 2704. Sk., 2703. Sk., 2705. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21286-28234 TM)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 786. Sk., 785. Sk., 787. Sk., 789. Sk., 788/1. Sk., 788. Sk., 776. Sk., 775. Sk., 790. Sk., 789/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21301-28514 TM)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 786. Sk., 785. Sk., 787. Sk., 789. Sk., 788/1. Sk., 788. Sk., 776. Sk., 775. Sk., 790. Sk., 789/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21302-28514 TM)

- GAYRETTEPE Mh., YILDIZ POSTA Cd., VEFABEY Sk., PROF. DR. BÜLENT TARCAN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21309-3441)

- OKLALI Mh., KESTANELİK Mh., KARACAKÖY Cd.DESİ Sk., BAĞLAR Cd.DESİ Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21317-23066-23622-23212-23682-23183-23505-23363-23362-23650-23671-23147-23274-23447-23468-23213-23532)

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