Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi programı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. Bazı İstanbul ilçelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, kesintiler ne kadar devam edecek, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, elektrik kesintisi programı

- FERAHEVLER Mh., ADNAN KAHVECİ. Cd., DENİZ Sk., ERCİYES Sk., FİLİZ Sk., GİRNE Sk., MECİDİYE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22119-4219)

- TARABYA Mh., DERE KIR Sk., OĞUZELİ Sk., FERAHEVLER Mh., DERE Sk., DEREKIR Sk., DEREİÇİ Sk., MÜHENDİS Sk., PETUNYA Sk., SUPERİSİ ÇIKMAZI Sk., ÇADIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22123-4223)

- SEYMEN Mh., GAZİ YİĞİT Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22165-26023-25029-25155)

- KUŞTEPE Mh., ALEV Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22353-9350 T.M. DP:12)

- YENİ Mh., ÖZKAN Sk., MÜRŞİT Sk., ECEM Sk., TUNCA ÇIKMAZI Sk., HÜRRİYET Mh., KARDELEN ÇIKMAZI Sk., GÖRGÜLÜ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22614-25581-25523 )

- ESKİ HABİPLER Mh., CAN Sk., CEVİZ Sk., FESLEĞENLER Sk., FULYA Sk., GALİP ESMER Cd., LALEZAR Sk., MENEKŞELER Sk., ORKİDELER Cd., SÜMBÜLLER Sk., YASEMİNLER Sk., ÇİĞDEMLİ Sk., ÇAM Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22617-29392 TM 29328 TM)

- BEYAZIT Mh., BEYAZIT Mey., BALABANAĞA Mh., DARÜLFÜNUN Cd., ORDU Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22642-2287 TM)

- DEMİRTAŞ Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22498-2123 TM)

- MERCAN Mh., FİNCANCILAR Cd., ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU Sk., TAYA HATUN Mh., BEKİRDEDE ÇIKMAZI Sk., MAHMUTPAŞA YOKUŞU Cd., MAHMUTPAŞA HAMAMI Sk., TARAKÇI ÇIKMAZI Sk., TARAKÇILAR ÇIKMAZI Sk., SANDALYECİLER Sk., TARAKÇILAR HANI Sk., TARAKÇILAR Sk., ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU Sk., ÇARKÇILAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22643-2197 TM)

- YENİKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22543-28971-29647-29256-28847-28848-29060-28876)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1081. Sk., 1100. Sk., 1101. Sk., 1102. Sk., 1103. Sk., KARADENİZ Mh., 1103. Sk., 1103/4. Sk., 1103/3. Sk., 1103/2. Sk., 1114. Sk., 1114/1. Sk., 1118. Sk., 1119. Sk., 1120. Sk., 1154. Sk., ÇAKIRCALI Cd., GENERAL ALDOĞAN Cd., HAMİDİYE Cd., SELANİK Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında CUMHURİYET Mh., BOSNA Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., KERVAN ÇIKMAZI Sk., ÖĞRENCİ Sk., SİTELER CAMİİ Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22616-28505 TM 28050 TM)

- NİNE HATUN Mh., 101. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22561-18022)

- KAYABAŞI Mh., ŞAMLAR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22553-28228 TM KAYABAŞI ÇIKIŞI)

- ADNAN MENDERES Mh., YAHYA KEMAL Cd., CEREN Sk., RÜYA Sk., YAPRAK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22589-28578)

- YUNUS EMRE Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22636-28433)

- BEYAZIT Mh., AĞA Sk., MUHAFAZACILAR Sk., VARAKÇI Sk., MOLLA FENARİ Mh., BEZCİLER Sk., KILIÇÇILAR Sk., KÜÇÜKYILDIZ HANI ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜKYILDIZ HANI Sk., MAHMUTPAŞA MAHKEME Sk., MAHMUTPAŞA YOKUŞU Sk., VEZİRHANI Cd., ÇARŞIKAPI Cd., ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE Cd., TAYA HATUN Mh., AYNACILAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22644-2319 TM)

- DEMİRCİ Mh., KUMKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 00:10-07:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22663-4399 4375 4309 4310 4602 4332 4377 4306 4524 4398 4308 4333 4493 4345 4525 4394 4326 4476 4392 4380 4479 4327 )

- BAĞLAR Mh., DOYURANLAR Sk., YILMAZ Sk., OZAN Sk., ÇAVDAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22679-31774)

- MAHMUT ŞEVKET PAŞA Mh., KESKİN Sk., SİVAS Sk., İMRANLI Sk., ADEMAĞA Sk., KURUÇAY Cd., GÜRSEL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22691-3713)

- ADNAN MENDERES Mh., FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22608-28786-28585-28578-29595-29286-29945-29212)

- YENİGÜN Mh., 13. Sk., 11. Sk., 12. Sk., 14/4. Sk., 10/2. Sk., 10/2A Sk., 10. Sk., 10/3. Sk., 10/1. Sk., 14. Sk., 13/1. Sk., 13/2. Sk., 13/3. Sk., KUTSAL Sk., 15. Sk., 15/A Sk., 15/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22619-18609)

- HAMİDİYE Mh., GİRNE Cd., SEVGİ Sk., YUNUS Sk., CABİR Sk., SÖYLER Cd., SEZER Sk., MENZİL Sk., SOĞUKSU Cd., GÜLHAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22664-9154 T.M.)

- HAMİDİYE Mh., SÖYLER Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22666-9173 T.M.)

- FERİKÖY Mh., PINAR Sk., YAYLA Mh., ECZACI Sk., İKİNCİ YOL Sk., SEBAHATTİN DELİCE Sk., SELVİ Sk., HİLAL Sk., TALİMHANE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22693-3717)

- BÜLBÜL Mh., AŞIKLAR Sk., KERESTECİ RECEP Sk., TURAN Cd., HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE Sk., DUVARCI ADEM Sk., PAŞA BAKKAL Sk., KÜÇÜK DUVARCI Sk., DEREOTU Sk., KARACA Sk., ATLI ASES Sk., TAVLA Sk., FARABİ Sk., AĞA DERESİ Sk., TAKSİM ÇEŞMESİ Sk., MISIR BUĞDAYI Sk., KAPANCA Sk., KOCATEPE Mh., TAKSİM ÇEŞMESİ Sk., FARABİ Sk., AŞIKLAR Sk., DUVARCI ADEM Sk., ÇAYLAK Sk., ŞEHİT MUHTAR Mh., ÇORBACI Sk., DOĞRAMACI ŞAKİR Sk., TAVLA Sk., KERESTECİ RECEP Sk., FINDIKLI Sk., TURAN Cd., TAKSİM YAĞHANESİ Sk., ALTIN BAKKAL Sk., NEFTİ Sk., PELESENK Sk., HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE Sk., YOĞURTÇU FAİK Sk., KAPANCA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22708-3132)

- BAĞLAR Mh., DOYURANLAR Sk., MUTLU Sk., YILDIZ Sk., MEHMET AKİF Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22680-31874)

- BAĞLAR Mh., OSMAN PAŞA Cd., ÇINAR Sk., EBRU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22681-31684)

- BAĞLAR Mh., ÇEŞMEALTI Sk., BARIŞ Sk., EBRU Sk., MEHMET AKİF Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22682-31863)

- MEHMET AKİF Mh., 3.BARBAROS Sk., ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN Cd., KEMALPAŞA Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:30-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22685-11598)

- FETİHTEPE Mh., SOLAK ÇEŞME Sk., SOLAK ÇEŞME ARALIĞI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22689-3192)

- MAHMUT ŞEVKET PAŞA Mh., KURUDERE Sk., MİTHAT PAŞA Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında PİYALEPAŞA Mh., AKARSU Sk., BABAPINAR Sk., ÇİMEN Sk., ÜST SEYHAN Sk., TORPİL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22692-3473)

- SAZLIBOSNA Mh., ÇEŞME Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22707-28608)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KARADENİZ Cd., TOMURCUK Sk., ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER Sk., LALE 3 Sk., KONAK Sk., ORDU Cd., ÇİĞDEM 2 Sk., TURGUTREİS 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22705-625 TM DEPAR 1)

- HARAÇÇI Mh., ALEV Sk., BAYRAK Cd., ŞİMAL Sk., İZ Sk., MADALYA Sk., DOLMABAHÇE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22709-29583-29382)

- MİTHATPAŞA Mh., ABDULHAMİT HAN Cd., SELANİK Bul., KIRAÇ Sk., GÖKŞİN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22444-9571-9957-9055-9295-9064-9057-9058-9060-9061-9062-9559-9560-9395-9676-9600-9218-96729571-9957-9055-9295-9064-9057-9058-9060-9061-9062-9559-9560-9395-9676-9600-9218-9672)

- DEMİRTAŞ Mh., KALEM Sk., KEPENEKÇİ MEDRESESİ Sk., KEPENEKÇİ SABUNHANESİ Sk., KEPENEKÇİ Sk., KEPENEKÇİ YOKUŞU Sk., ODUN KAPISI YOKUŞU Sk., ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL Cd., SÜLEYMANİYE Mh., AĞIZLIKÇI Sk., ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL Cd., SİYAVUŞPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22496-2424 TM)

- NAMIK KEMAL Mh., 22. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22481-18002)

- ALEMDAR Mh., BESTEKAR OSMAN Sk., BİÇKİYURDU Sk., DR. EMİNPAŞA Sk., DİVANYOLU Cd., HİMAYE-İ ETFAL Sk., MOLLA FENARİ Sk., MOLLA FENARİ ÇIKMAZI Sk., NUR-U OSMANİYE Cd., TİCARETHANE ÇIKMAZI Sk., TİCARETHANE Sk., ÇATALÇEŞME Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22506-2045 TM)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., GÜÇ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22706-28260)

- YAVUZ SELİM Mh., İSTANBUL Cd., MEDRESE Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22562-18005)

12 Nisan 2019 Cuma günü planlı kesinti programı

- MİMAR SİNAN Mh., TAŞ OCAĞI YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22069-9499 T.M.)

- BEYAZIT Mh., BEYAZIT Mey., BALABANAĞA Mh., DARÜLFÜNUN Cd., ORDU Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22642-2287 TM)

- MOLLA FENARİ Mh., ADEM YAVUZ Sk., ALİBABA TÜRBE Sk., BAB-I ALİ Cd., GAZİ SİNANPAŞA Sk., NUR-U OSMANİYE Cd., TÜRBEDAR Sk., VEZİRHANI Cd., ŞEREFEFENDİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22645-2246 TM)

- ALİBEYKÖY Mh., 2.AKASYA Sk., 19 MAYIS Sk., ATATÜRK Cd., DUTLUK Sk., ERGENE Sk., NAMIK KEMAL Cd., OKULYANI Sk., 1.YAYLA Sk., VARDAR Bul., ÇEŞMELİ Sk., ÇIRÇIR Mh., AKTAR Sk., BİÇİMSİZ MERDİVEN Sk., 2.DERYA Sk., EĞİK Sk., LODOS Sk., OKULYANI Sk., SANCAKTAR Sk., 2.TÜRBE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında CUMHURİYET Mh., BEDİR Sk., DERGAH Sk., EMİR SULTAN Sk., HUZUR Sk., KERAMET Sk., MEHTER Sk., MUZAFFER Sk., NECİP FAZIL Cd., NEZAKET ÇIKMAZI Sk., SAFAHAT Cd., ŞEVKAT Sk., UHUD Sk., VEDA Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22618-28035 TM 28313 TM)

- HASEKİ SULTAN Mh., ADAK Sk., BAKİBEY Sk., DARÜŞŞİFA Sk., MEHTER Sk., MÜNİFPAŞA Sk., SAMİPAŞA Sk., SUPHİPAŞA Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22647-2225 TM)

- MERCAN Mh., FİNCANCILAR Cd., ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU Sk., TAYA HATUN Mh., BEKİRDEDE ÇIKMAZI Sk., MAHMUTPAŞA YOKUŞU Cd., MAHMUTPAŞA HAMAMI Sk., TARAKÇI ÇIKMAZI Sk., TARAKÇILAR ÇIKMAZI Sk., SANDALYECİLER Sk., TARAKÇILAR HANI Sk., TARAKÇILAR Sk., ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU Sk., ÇARKÇILAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22643-2197 TM)

- BAĞLARÇEŞME Mh., DOĞAN ARASLI Bul., BAĞLARÇEŞME Cd., 1105. Sk., 1106. Sk., 1107. Sk., 1108. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1119. Sk., 1103. Sk., 1104. Sk., 1129. Sk., 1130. Sk., 1131. Sk., 1134. Sk., AHMET ARİF Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22533-20220 22954 22887)

- ADNAN MENDERES Mh., ÇARDAK Sk., NÜKHET Sk., KESTANE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22590-28578)

- HOCAPAŞA Mh., ANKARA Cd., HOCAPAŞA CAMİİ Sk., HOCAPAŞA HAMAMI Sk., HOCAPAŞA Sk., HÜDAVENDİGAR Cd., ORHANİYE Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22646-2198 TM)

- NAMIK KEMAL Mh., 20. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22640-18002)

- BEYAZIT Mh., AĞA Sk., MUHAFAZACILAR Sk., VARAKÇI Sk., MOLLA FENARİ Mh., BEZCİLER Sk., KILIÇÇILAR Sk., KÜÇÜKYILDIZ HANI ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜKYILDIZ HANI Sk., MAHMUTPAŞA MAHKEME Sk., MAHMUTPAŞA YOKUŞU Sk., VEZİRHANI Cd., ÇARŞIKAPI Cd., ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE Cd., TAYA HATUN Mh., AYNACILAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22644-2319 TM)

- BAĞLAR Mh., BAHAR Sk., MEHMET AKİF Cd., HACI OSMAN EFENDİ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22684-31769)

- CEBECİ Mh., 2800. Sk., 2800/1. Sk., 2801. Sk., 2802. Sk., 2803. Sk., 2804. Sk., 2806. Sk., 2810. Sk., 1. CEBECİ Cd., 2454. Sk., 2455. Sk., 2456. Sk., 2457. Sk., 2458. Sk., 2460. Sk., 2461. Sk., 2462. Sk., 2463. Sk., 2464. Sk., 2465. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22686-28016 TM 28192 TM)

- ATATÜRK Mh., DİLEK Sk., DİNAR Sk., İKİTELLİ Cd., İNÖNÜ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22688-11282)

- FETİHTEPE Mh., SOLAK ÇEŞME Sk., SOLAK ÇEŞME ARALIĞI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22690-3192)

- MERKEZ Mh., BİRAHANE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22694-3794)

- YUNUS EMRE Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22637-29371)

- HAMİDİYE Mh., KAYMAK Sk., KEMERBURGAZ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22711-9137 T.M.)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., AÇELYA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 04:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22714-21486)

- BAĞLAR Mh., HACI OSMAN EFENDİ Sk., ÇEŞME 1 Sk., KOÇMAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22683-31831)

- MEHMET AKİF Mh., KEMALPAŞA Cd., 1.MEHMETÇİK Sk., 2.SEFA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22687-11281)

- MERKEZ Mh., SIRA CEVİZLER Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22695-3230)

- MERKEZ Mh., BİRAHANE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22696-3582)

- YAKUPLU Mh., KRİSTAL Sk., AKİK Sk., KEHRİBAR Sk., SAFİR Sk., PIRLANTA Sk., PARILTI Sk., ZÜMRÜT Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22713-21276-21570-21572-21575-21576)

- BAŞAKŞEHİR Mh., SABAHATTİN ZAİM Cd., SÜLEYMAN ÇELEBİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22739-12589)

- BAHÇELİEVLER Mh., ILGIT Cd., LALAPAŞA Cd., AYDINLAR Cd., CUMHURİYET 4 Cd., D-100 KARAYOLU Cd., GÜZELCE Mh., GAZETECİ Cd., İSKENDERUN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22734-24272 24020 24151 24152 24153 24006 24139 24237 24484 24242 24263 24068 24027 24227 24309 24325 24160 24286 24225 24204 24195 24310 24025 24293 24188 24189)

- BAŞAKŞEHİR Mh., SABAHATTİN ZAİM Cd., SÜLEYMAN ÇELEBİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22738-12589)

- SAZLIBOSNA Mh., SULTAN HAMİD Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22745-28608)

- GÜZELCE Mh., ESİNEL Cd., TUBA Sk., BAHÇELİEVLER Mh., AYDINLAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22735-24034 24186 24310 24025 24227 24028 24263 24153 24152 24151 24189 24152)

- CEVATPAŞA Mh., SARAYBOSNA Cd., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., GİRNE Cd., KIYI Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22742-8207)

- DAVUTPAŞA Mh., 68. Sk., ATATÜRK Cd., DAVUTPAŞA Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22563-18040)

- İNÖNÜ Mh., 30/6A1. Sk., 30/4B Sk., 30/11A Sk., 30/11. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22564-18701)