Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 9 Nisan elektrik kesintisi programı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) Anlık ve planlı elektrik kesintisi listesini güncelledi. Buna göre, 9 Nisan tarihinde birçok ilçeye bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

- FERAHEVLER Mh., ACAR. Sk., ADNAN KAHVECİ. Cd., AKARSU Sk., AYDIN Sk., BUDAK ÖZÜ Sk., DENİZ Sk., ERCİYES Sk., MUHTAR Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22133-4253)

- PINAR Mh., ASIR Sk., KISMET AĞACI Sk., POLİGON Mh., AYDINLAR Cd., DERE Sk., GÜVERCİN Sk., LARA Sk., SABAH Sk., SARIYER Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22135-4176)

- KÜÇÜK KILIÇLI Mh., SARIMEHMET Sk., KEŞAN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22167-25015,25584 )

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 1124. Sk., FERHATPAŞA Cd., 1117. Sk., 1115. Sk., 1120. Sk., 1121. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22478-18035)

- DAVUTPAŞA Mh., İSTANBUL Cd., NAMIK KEMAL Cd., 44. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 48. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22479-18003)

- NAMIK KEMAL Mh., 24. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22484-18002)

- ESKİŞEHİR Mh., KÜÇÜK AKARCA Sk., GAZİNO Sk., LALEZAR Sk., PERVAZ Sk., KARABATAK Sk., AKAĞALAR Cd., DERİCİLER Sk., DOLAPDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22621-3249)

- MERCAN Mh., MANGALCI ÇIKMAZI Sk., TACİRHANE Sk., İSMETİYE Cd., SÜLEYMANİYE Mh., AĞIZLIKÇI Sk., SİYAVUŞPAŞA Sk., TESBİHÇİ Sk., UZUNÇARŞI Cd., İMAMECİ Sk., İSMETİYE Cd., ŞAHENDE Sk., TAHTAKALE Mh., UZUNÇARŞI Cd., YAVAŞÇA ŞAHİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22488-2306 TM)

- DEMİRTAŞ Mh., FETVA YOKUŞU Sk., HOCA GIYASETTİN Mh., KATİP ŞEMSETTİN Sk., ŞİFAHANE Cd., SÜLEYMANİYE Mh., FETVA YOKUŞU Sk., PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22489-2093 TM)

- TÜRKALİ Mh., NÜZHETİYE Cd., IHLAMURDERE Cd., MURADİYE Mh., DERYADİL Sk., GÖKNAR Sk., MURADİYE DERESİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22630-3492)

- KUŞTEPE Mh., KÖZ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22351-9075 T.M. DP:5)

- ÖRNEK Mh., DOĞAN ARASLI Bul., FİKRİ SÖNMEZ Cd., AHMET ARİF Cd., ERZURUM KONGRE Cd., PINAR Mh., AHMET ARİF Cd., ERZURUM KONGRE Cd., FİKRİ SÖNMEZ Cd., ONDOKUZ MAYIS Bul., SİVAS KONGRE Cd., YAŞAR KEMAL Cd., YEŞİLKENT Mh., AHMET ARİF Cd., NAZIM HİKMET Bul., ÇINAR Mh., AHMET ARİF Cd., SİVAS KONGRE Cd., ERZURUM KONGRE Cd., FİKRİ SÖNMEZ Cd., SELAHADDİN EYYUBİ Mh., ERZURUM KONGRE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22529-21326 27374 22410 20892 20931 20940 21594 22605 21287 21234 22911 21083 27315 22499 22624 22228 202941 20942 20943 20944 20946 22566 20945 20932 20934 20935 20288 20936 20937 20938 20939 22287)

- SELAHADDİN EYYUBİ Mh., ERZURUM KONGRE Cd., 1604. Sk., 1519. Sk., 1520. Sk., 1521. Sk., 1522. Sk., 1523. Sk., 1524. Sk., 1525. Sk., 1517. Sk., 1516. Sk., 1526. Sk., 1527. Sk., 1528. Sk., 1529. Sk., 1530. Sk., 1538. Sk., 1537. Sk., 1540. Sk., 1531. Sk., 1545. Sk., 1543. Sk., 1544. Sk., 1546. Sk., 1341. Sk., 1342. Sk., 1343. Sk., 1550. Sk., 1551. Sk., 1552. Sk., 1553. Sk., 1554. Sk., 1555. Sk., ÇINAR Mh., ERZURUM KONGRE Cd., SİVAS KONGRE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22530-21326 27374 22410 20892 20931)

- FERHATPAŞA Mh., ADNAN KANTEK Sk., AHMET DUYMAZ Sk., ALİÇAVUŞ Sk., TAHTA KÖPRÜ Sk., ŞEYHÜLİSLAM Sk., DARI Sk., İKİZLER Sk., ARPALIK Sk., NACİ ÇAM Sk., HAYRİ UĞUR Cd., İCADİYE Sk., İHSANİYE Sk., ORTA SOFA Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22575-23150 23190 23230 )

- ESENTEPE Mh., 2364. Sk., 2364/1. Sk., 2364/2. Sk., 2364/3. Sk., 2364/4. Sk., 2389/1. Sk., 2390/1. Sk., 2390/2. Sk., 2425/1. Sk., ŞEHİT EYÜP GÖNEN Cd., İSMETPAŞA Mh., 150. Sk., 151. Sk., ORDU Cd., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., 167. Sk., 168. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 41. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., ORDU Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22580-28458 tm - 28365 tm )

- BALABAN Mh., BOYALIK Mh., BAKLALI Mh., TAYAKADIN Mh., YASSIÖREN Mh., YENİKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22541-29557-29557-30508-28821-28880-28722-29144-28722-29685-41635-29571-41644-29144-28885-30516-28560-29068-28871-28870-28861-28872-28669-28867-28866-28865-28856-28868-28019-29971-28883-29576-29790-29975-29259-28696-30513-29483-28385)

- KAYABAŞI Mh., ŞAMLAR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22550-28228 tm)

- ADNAN MENDERES Mh., ÇİLİNGİR Sk., GAMZELİ Sk., YAKUT Sk., MEŞE TARLA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22587-29211)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KOŞUCU Sk., BADEM Sk., ŞAMDAN Sk., MALAZGİRT Cd., PAŞA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22624-31853-31775)

- EMNiYETTEPE Mh., 3.ARI Sk., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., FETİH Sk., KUŞKONMAZ Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., 10.LALE Sk., NEŞE Sk., 2.PARK Sk., PARMAKLIK ÇIKMAZI Sk., POYRAZ Sk., SARIGÜL Sk., TOPÇULAR YOKUŞU Sk., 1.UĞUR Sk., NECATİ MOLDER Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22579-29332 TM)

- MURADİYE Mh., DERYADİL Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında TEŞVİKİYE Mh., AV. SÜREYYA AĞAOĞLU Sk., NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU Sk., NÜZHETİYE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22632-3591)

- YENİMAHALLE Mh., ÇİMEN Sk., ÇELEN Sk., CAMİ Sk., BAĞCILAR ASFALTI Cd., ŞEHİT GÜNTAY POLAT Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 23:00-02:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22601-31528-31598)

- BAHÇELİEVLER Mh., ILGIT Cd., LALAPAŞA Cd., AYDINLAR Cd., CUMHURİYET 4 Cd., D-100 KARAYOLU Cd., FEVZİ ÇAKMAK 2 Cd., GÜZELCE Mh., İSKENDERUN Cd., GAZETECİ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22602-24272 24020 24151 24152 24153 24006 24139 24237 24484 24242 24263 24068 24027 24227 24309 24325 24160 24286 24225 24204 24195 24310 24025 24293 24188 24189)

- ALİPAŞA Mh., İMALAT Sk., GÜMÜŞYAKA Mh., KARACAOĞLAN Cd., İSHAKPAŞA Cd., GÜÇLÜ Cd., HIZIRREİS Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22609-26249 -25183-25226-25051)

- MURADİYE Mh., ŞAİR NAZIM Sk., MURADİYE BAYIRI Sk., HÜSREV GEREDE Cd., GÖKNAR Sk., KALIPÇI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22629-3460)

- KALENDERHANE Mh., CEMAL YENER TOSYALI Cd., CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI Sk., HALLAC-I MANSUR ÇIKMAZI Sk., 16 MART ŞEHİTLERİ Cd., MOLLA HÜSREV Mh., KALENDER MEKTEBİ Sk., KİRAZLI MESCİT Sk., TAŞTEKNELER Sk., SÜLEYMANİYE Mh., AYŞEKADIN HAMAMI Sk., BESİM ÖMERPAŞA Cd., ELMARUF Sk., KANUNİ MEDRESESİ Sk., KİRAZLI MESCİT Sk., PROF. DR. CAVİT ORHAN TÜTENGİL Sk., ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL Cd., PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR Cd., PROF. DR. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY Sk., SÜLEYMANİYE Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22490-2194 TM)

- HACI KADIN Mh., DARÜLHADİS Sk., TİRENDAZ Sk., VEFA Cd., HOCA GIYASETTİN Mh., ABACI ÇEŞMESİ Sk., DİVANEFENDİ Sk., MOLLA ŞEMSETTİN CAMİİ Sk., MOLLA ŞEMSETTİN Sk., SÜLEYMANİYE İMARETİ Sk., TİRENDAZ Sk., VEFA Cd., YOĞURTÇUOĞLU Sk., YÜKSEKOLUK Sk., ŞİFAHANE Cd., MOLLA HÜSREV Mh., KAYSERİLİ AHMETPAŞA Sk., MÜŞKÜLE Sk., SÜLEYMANİYE Mh., AVNİPAŞA Sk., AYŞEKADIN HAMAMI Sk., PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22492-2160 TM)

- MİTHATPAŞA Mh., ABDULHAMİT HAN Cd., GÖKŞİN Sk., SELANİK Bul., KIRAÇ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22449-9571-9957-9055-9295-9064-9057-9058-9060-9061-9062-9559-9560-9395-9676-9600-9218-96729571-9957-9055-9295-9064-9057-9058-9060-9061-9062-9559-9560-9395-9676-9600-9218-9672)

- HOCA GIYASETTİN Mh., KATİP ŞEMSETTİN Sk., MESLEK Sk., TAVANLI ÇEŞME Sk., TAVANLI MASLAK Sk., VEFA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22494-2296 TM)

- ALEMDAR Mh., BAB-I ALİ Cd., BAŞMUHASİP Sk., DİVANYOLU Cd., HOCA RÜSTEM MEKTEBİ Sk., HOCA RÜSTEM Sk., HİMAYE-İ ETFAL Sk., ÇATALÇEŞME Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22504-2392 TM)

- YUNUS EMRE Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22521-29373)

- ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., MAĞAZACI Sk., İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., MAĞAZACI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22566-23635 23495 23631 23065 23211 23139 23788 23378 23783 23323 23377 23785 23067 23087 23382 23331 23297 23397 23399 23355 )

- ADNAN MENDERES Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22606-28817-29430-29431-29211)