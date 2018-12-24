Elektrikler ne zaman gelecek? 24 Aralık tarihli elektrik kesintisi programı
İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki ilçelerinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Yatırım ve bakım programı çalışmaları nedeniyle birçok İstanbul ilçesine elektrik verilemiyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 24 Aralık tarihli elektrik kesintisi programı
BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri, mahalleleri ve kesintilerin süreceği zaman dilimini resmi sayfası üzerinden paylaştı. Vatandaşlar, planlı kesinti programı ile ikamet ettikleri ilçedeki kesintilerin ne kadar süreceğini görüntüleyebiliyor. İşte, 24 Aralık 2018 Pazartesi günü planlı kesinti programı...
BEDAŞ 24 Aralık 2018 Pazartesi günü planlı kesinti programı
- FİRUZKÖY Mh., PLEVNE Cd., ÜLKER Cd., KIRLANGIÇ Sk., SEVİNÇ Sk., TAN Sk., GÜLMEZ Sk., GÜLLÜLER Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19295-27171)
- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., MİMARLAR Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19521-11517)
- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., DEĞİRMENBAHÇE Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19522-11477)
- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., DEĞİRMENBAHÇE Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19523-11429)
- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19524-11973)
- ZEYREK Mh., AKTAR YEKTA Sk., ARİFZADE Sk., AT PAZARI Sk., FAZİLET ARALIĞI Sk., FAZİLET ÇIKMAZI Sk., FAZİLET Sk., FENERCİ HÜSEYİN ÇIKMAZI Sk., FENERLİ Sk., HACI HASAN Sk., HATTAT İZZET Sk., HAYDAR Cd., MEKTEPLİ Sk., PARMAKLIK ARALIĞI Sk., TURŞUCU HALİL Sk., ZEYREK Cd., ZEYREK MEHMETPAŞA Sk., ÇIRÇIR Cd., İBADETHANE ARKASI Sk., İBADETHANE Sk., CİBALİ Mh., DEMİRHUN ÇEŞMESİ Sk., FİL YOKUŞU ARALIĞI Sk., FİL YOKUŞU Sk., HAYDAR Cd., MUSABEY Sk., TEKKE ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19546-2185 TM)
- İSKENDERPAŞA Mh., HAMAM Sk., HORHOR Cd., KAKMACI Sk., KÜLHAN Sk., MEHMET LÜTFÜ Sk., TAYYARECİ ORHAN Sk., YENİ ORTA Sk., ÇINGIRAKLI BOSTAN Sk., ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI Sk., İMAMBAYILDI Sk., İMAM MURAT Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19545-2025 TM)
- BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19590-29090)
- RAMİ YENİ Mh., HAVUZBAŞI ÇEŞME Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19606-8172)
- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19607-8381)
- EMNİYET EVLERİ Mh., GÜVERCİN Sk., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., CEM SULTAN Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:30-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19616-9219)
- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19588-29373)
- HACIAHMET Mh., YAHYA KÖPRÜSÜ Sk., OYA Sk., KOCATEPE Mh., BÜYÜK ŞİŞHANE Sk., TAVŞAN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19573-5051, 3528, 5024, 3697, 3135)
- EMNİYET EVLERİ Mh., AKARSU Cd., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19623-9175)
- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19589-29400)
- NURTEPE Mh., SOKULLU Cd., NADİDE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında GÜZELTEPE Mh., AKDENİZ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19614-9164)
- TÜRKOBA Mh., TEPECİK Cd., YAMAÇ Sk., BORA Sk., BURCU Sk., ÖZGÜRLÜK Cd., DOLMABAHÇE Cd., KUŞKONMAZ Sk., KOLEJ Cd., GÜLDEFNE Sk., BALATA Cd., KASIMPATI Sk., ŞAKAYIK Sk., İLGİLİ Sk., HANIMELİ 5 Sk., ERGUVAN Sk., ZARA Sk., ÖZDOĞAN Sk., RAUF DENKTAŞ Sk., AÇELYA 4 Sk., MENEKŞE 4 Sk., CUMHURİYET 3 Cd., VİYANA Sk., YEŞİLLİK Sk., VADİ Sk., NESLİHAN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19641-24407 24408 24409 24410 24411 24412 24413)
- ESENTEPE Mh., 2850. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19659-28089 tm)
- ESENTEPE Mh., 2399. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19660-28089 tm)
- AKŞEMSETTİN Mh., ALPEREN Cd., ARI Sk., GÜNEŞ Sk., ZAFER Sk., HUZUR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19667-28112 TM)
- AKŞEMSETTİN Mh., ALPEREN Cd., ARI Sk., BURAK Sk., CENGİZ TOPEL Cd., YALI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19668-28113 TM)
- ÇİLİNGİR Mh., KAVAKLIDERE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19675-28789)
- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19605-8829)
- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1038. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1044. Sk., 1045. Sk., 1047. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072/1. Sk., 1072/2. Sk., İNÖNÜ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19681-28415 tm)
- ABBASAĞA Mh., REBAP Sk., JANDARMA MEKTEBİ Sk., BOSTANÜSTÜ DERE Sk., CİHANNÜMA Mh., YILDIZ Cd., HÜSNÜ SAVMAN Sk., ÇÖMEZLER Sk., YENİ MAHALLE FIRIN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19695-3051)
- DEMİRCİ Mh., DEMİRCİKÖY Cd., BİZİM Sk., DEFNE Sk., PLAJ YOLU (MERKEZ) Cd., ÇEŞME Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19697-4345)
- HAMİDİYE Mh., KEMERBURGAZ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19615-9200)
- FİRUZKÖY Mh., KOCADERE Sk., KURTULUŞ Sk., ALCAN Sk., AKBIYIK Sk., MEMDUH Sk., PEHLİVAN Cd., UFUK Sk., ALPER Sk., EZGİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19631-20537)
- SELİMPAŞA Mh., 5001. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19715-24461)
- CİHANNÜMA Mh., AKDOĞAN Sk., İSMAİLİYE Sk., SELAMLIK Cd., ŞEHİT KAZIM Sk., SİNANPAŞA Mh., İLHAN Sk., BARBAROS Bul., MAŞUKLAR YOKUŞU Sk., ŞEHİT ASIM Cd., TÜRKALİ Mh., ASMALIKAHVE Sk., ABBASAĞA KUYU Sk., ABBASAĞA ÇIKMAZI Sk., ALTINTAŞ Sk., İMAMZADE Sk., MAŞUKLAR YOKUŞU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19692-3331)
- CİHANNÜMA Mh., BARBAROS Bul., AKMAZÇEŞME Sk., SELAMLIK Cd., MAŞUKLAR YOKUŞU Sk., SİNANPAŞA Mh., İLHAN Sk., LEŞGER Sk., KÖYİÇİ MEKTEP Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19693-3093)
- TÜRKOBA Mh., ZEKİ BORA Cd., DEMOKRASİ Cd., AKASYA 2 Sk., LADİN Sk., BARIŞIK Sk., KURTULUŞ Cd., KIRLANGIÇ Sk., KEKLİK 1 Sk., PELİKAN Sk., KUMRU 3 Sk., TATLICI Cd., SERÇE 2 Sk., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1 Cd., ŞAHİN 5 Sk., KARTAL 2 Sk., KANARYA 2 Sk., TURNA Sk., GÜVERCİN 3 Sk., MARTI 2 Sk., TÜRKOBA 1 Cd., IHLAMUR 4 Sk., DENİZ 3 Sk., MEŞE 3 Sk., DEFNE 3 Sk., SELVİ 3 Sk., SERGÜL Sk., KAYIN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19696-24421 24422 24423 24424 24425 24426 24427 24428 24502)
- DEMİRCİ Mh., PLAJ YOLU (MERKEZ) Cd., SİNEMKÖY SİTESİ KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19699-4392)
- SEYİTNİZAM Mh., DEMİRCİLER SİTESİ 2 Cd., DEMİRCİLER SİTESİ 3 Cd., DEMİRCİLER SİTESİ 4 Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19682-1460)
- SEYİTNİZAM Mh., DEMİRCİLER SİTESİ 3 Cd., DEMİRCİLER SİTESİ 4 Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19683-1454
- YEŞİLKENT Mh., G-527 Sk., G-522 Sk., G-186 Sk., G-181 Sk., G-169 Sk., G-170 Sk., G-168 Sk., G-167 Sk., G-179 Sk., G-550 Sk., G-621 Sk., G-174 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19698-20148)
- ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19714-23211 23139 23783 23323 23785 23067 23089 23331 23297 23377 23382)
- ORTABAYIR Mh., ERKILIÇ Sk., TALATPAŞA Cd., MEYDAN Sk., ÇAY Sk., GÜLBAŞ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19724-9174)
AYEDAŞ 24 Aralık 2018 Pazartesi günü planlı kesinti programı
ATAŞEHİR
09:45 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3034.
BEYKOZ
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ÖZCAN CANİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT SUBUTAY ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YÜKSEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KİREMİTDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: AĞLAYAN GELİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KARTBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: FERİT İNAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MELTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MİLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ALTUN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DURMUŞ
09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: VATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: VEZİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAZICISUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREMİTDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: MUŞTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÖZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT MURAT GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT SUBUTAY ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KİREMİTDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KARTBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YEDİGÜN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT AZİZ ÇELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MİLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DURMUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: RÜZGARLIBAHÇE
KADIKÖY
14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: FIRIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ERALP
KARTAL
09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EKMEKÇİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MİLANGAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ASLANDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BURÇAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 23 EVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HASANDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLDEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞENPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 6 EVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT EMRAH KAYADELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FAHRİ KORUTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MİLANGAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: CANSEL
MALTEPE
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ADEM YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: UÇAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: İNCİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: IŞIKLILAR
ŞİLE
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: SELVİ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM - Sokak: CAMCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM - Sokak: CEFAKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM - Sokak: HAMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÇAYIRLAR
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