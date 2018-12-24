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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.12.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 24 Aralık tarihli elektrik kesintisi programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? 24 Aralık tarihli elektrik kesintisi programı

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki ilçelerinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Yatırım ve bakım programı çalışmaları nedeniyle birçok İstanbul ilçesine elektrik verilemiyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 24 Aralık tarihli elektrik kesintisi programı

BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri, mahalleleri ve kesintilerin süreceği zaman dilimini resmi sayfası üzerinden paylaştı. Vatandaşlar, planlı kesinti programı ile ikamet ettikleri ilçedeki kesintilerin ne kadar süreceğini görüntüleyebiliyor. İşte,  24 Aralık 2018 Pazartesi günü planlı kesinti programı...

BEDAŞ 24 Aralık 2018 Pazartesi günü planlı kesinti programı

- FİRUZKÖY Mh., PLEVNE Cd., ÜLKER Cd., KIRLANGIÇ Sk., SEVİNÇ Sk., TAN Sk., GÜLMEZ Sk., GÜLLÜLER Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19295-27171)

- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., MİMARLAR Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19521-11517)

- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., DEĞİRMENBAHÇE Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19522-11477)

- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., DEĞİRMENBAHÇE Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19523-11429)

- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19524-11973)

- ZEYREK Mh., AKTAR YEKTA Sk., ARİFZADE Sk., AT PAZARI Sk., FAZİLET ARALIĞI Sk., FAZİLET ÇIKMAZI Sk., FAZİLET Sk., FENERCİ HÜSEYİN ÇIKMAZI Sk., FENERLİ Sk., HACI HASAN Sk., HATTAT İZZET Sk., HAYDAR Cd., MEKTEPLİ Sk., PARMAKLIK ARALIĞI Sk., TURŞUCU HALİL Sk., ZEYREK Cd., ZEYREK MEHMETPAŞA Sk., ÇIRÇIR Cd., İBADETHANE ARKASI Sk., İBADETHANE Sk., CİBALİ Mh., DEMİRHUN ÇEŞMESİ Sk., FİL YOKUŞU ARALIĞI Sk., FİL YOKUŞU Sk., HAYDAR Cd., MUSABEY Sk., TEKKE ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19546-2185 TM)

- İSKENDERPAŞA Mh., HAMAM Sk., HORHOR Cd., KAKMACI Sk., KÜLHAN Sk., MEHMET LÜTFÜ Sk., TAYYARECİ ORHAN Sk., YENİ ORTA Sk., ÇINGIRAKLI BOSTAN Sk., ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI Sk., İMAMBAYILDI Sk., İMAM MURAT Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19545-2025 TM)

- BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19590-29090)

- RAMİ YENİ Mh., HAVUZBAŞI ÇEŞME Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19606-8172)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19607-8381)

- EMNİYET EVLERİ Mh., GÜVERCİN Sk., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., CEM SULTAN Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:30-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19616-9219)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19588-29373)

- HACIAHMET Mh., YAHYA KÖPRÜSÜ Sk., OYA Sk., KOCATEPE Mh., BÜYÜK ŞİŞHANE Sk., TAVŞAN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19573-5051, 3528, 5024, 3697, 3135)

- EMNİYET EVLERİ Mh., AKARSU Cd., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19623-9175)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19589-29400)

- NURTEPE Mh., SOKULLU Cd., NADİDE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında GÜZELTEPE Mh., AKDENİZ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19614-9164)

- TÜRKOBA Mh., TEPECİK Cd., YAMAÇ Sk., BORA Sk., BURCU Sk., ÖZGÜRLÜK Cd., DOLMABAHÇE Cd., KUŞKONMAZ Sk., KOLEJ Cd., GÜLDEFNE Sk., BALATA Cd., KASIMPATI Sk., ŞAKAYIK Sk., İLGİLİ Sk., HANIMELİ 5 Sk., ERGUVAN Sk., ZARA Sk., ÖZDOĞAN Sk., RAUF DENKTAŞ Sk., AÇELYA 4 Sk., MENEKŞE 4 Sk., CUMHURİYET 3 Cd., VİYANA Sk., YEŞİLLİK Sk., VADİ Sk., NESLİHAN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19641-24407 24408 24409 24410 24411 24412 24413)

- ESENTEPE Mh., 2850. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19659-28089 tm)

- ESENTEPE Mh., 2399. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19660-28089 tm)

- AKŞEMSETTİN Mh., ALPEREN Cd., ARI Sk., GÜNEŞ Sk., ZAFER Sk., HUZUR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19667-28112 TM)

- AKŞEMSETTİN Mh., ALPEREN Cd., ARI Sk., BURAK Sk., CENGİZ TOPEL Cd., YALI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19668-28113 TM)

- ÇİLİNGİR Mh., KAVAKLIDERE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19675-28789)

- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19605-8829)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1038. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1044. Sk., 1045. Sk., 1047. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072/1. Sk., 1072/2. Sk., İNÖNÜ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19681-28415 tm)

- ABBASAĞA Mh., REBAP Sk., JANDARMA MEKTEBİ Sk., BOSTANÜSTÜ DERE Sk., CİHANNÜMA Mh., YILDIZ Cd., HÜSNÜ SAVMAN Sk., ÇÖMEZLER Sk., YENİ MAHALLE FIRIN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19695-3051)

- DEMİRCİ Mh., DEMİRCİKÖY Cd., BİZİM Sk., DEFNE Sk., PLAJ YOLU (MERKEZ) Cd., ÇEŞME Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19697-4345)

- HAMİDİYE Mh., KEMERBURGAZ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19615-9200)

- FİRUZKÖY Mh., KOCADERE Sk., KURTULUŞ Sk., ALCAN Sk., AKBIYIK Sk., MEMDUH Sk., PEHLİVAN Cd., UFUK Sk., ALPER Sk., EZGİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19631-20537)

- SELİMPAŞA Mh., 5001. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19715-24461)

- CİHANNÜMA Mh., AKDOĞAN Sk., İSMAİLİYE Sk., SELAMLIK Cd., ŞEHİT KAZIM Sk., SİNANPAŞA Mh., İLHAN Sk., BARBAROS Bul., MAŞUKLAR YOKUŞU Sk., ŞEHİT ASIM Cd., TÜRKALİ Mh., ASMALIKAHVE Sk., ABBASAĞA KUYU Sk., ABBASAĞA ÇIKMAZI Sk., ALTINTAŞ Sk., İMAMZADE Sk., MAŞUKLAR YOKUŞU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19692-3331)

- CİHANNÜMA Mh., BARBAROS Bul., AKMAZÇEŞME Sk., SELAMLIK Cd., MAŞUKLAR YOKUŞU Sk., SİNANPAŞA Mh., İLHAN Sk., LEŞGER Sk., KÖYİÇİ MEKTEP Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19693-3093)

- TÜRKOBA Mh., ZEKİ BORA Cd., DEMOKRASİ Cd., AKASYA 2 Sk., LADİN Sk., BARIŞIK Sk., KURTULUŞ Cd., KIRLANGIÇ Sk., KEKLİK 1 Sk., PELİKAN Sk., KUMRU 3 Sk., TATLICI Cd., SERÇE 2 Sk., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1 Cd., ŞAHİN 5 Sk., KARTAL 2 Sk., KANARYA 2 Sk., TURNA Sk., GÜVERCİN 3 Sk., MARTI 2 Sk., TÜRKOBA 1 Cd., IHLAMUR 4 Sk., DENİZ 3 Sk., MEŞE 3 Sk., DEFNE 3 Sk., SELVİ 3 Sk., SERGÜL Sk., KAYIN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19696-24421 24422 24423 24424 24425 24426 24427 24428 24502)

- DEMİRCİ Mh., PLAJ YOLU (MERKEZ) Cd., SİNEMKÖY SİTESİ KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19699-4392)

- SEYİTNİZAM Mh., DEMİRCİLER SİTESİ 2 Cd., DEMİRCİLER SİTESİ 3 Cd., DEMİRCİLER SİTESİ 4 Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19682-1460)

- SEYİTNİZAM Mh., DEMİRCİLER SİTESİ 3 Cd., DEMİRCİLER SİTESİ 4 Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19683-1454 

- YEŞİLKENT Mh., G-527 Sk., G-522 Sk., G-186 Sk., G-181 Sk., G-169 Sk., G-170 Sk., G-168 Sk., G-167 Sk., G-179 Sk., G-550 Sk., G-621 Sk., G-174 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19698-20148)

- ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19714-23211 23139 23783 23323 23785 23067 23089 23331 23297 23377 23382)

- ORTABAYIR Mh., ERKILIÇ Sk., TALATPAŞA Cd., MEYDAN Sk., ÇAY Sk., GÜLBAŞ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19724-9174)

AYEDAŞ 24 Aralık 2018 Pazartesi günü planlı kesinti programı

ATAŞEHİR

09:45 - 16:30 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3034.

BEYKOZ

10:00 - 18:00 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ÖZCAN CANİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT SUBUTAY ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YÜKSEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KİREMİTDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: AĞLAYAN GELİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KARTBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: FERİT İNAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MELTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MİLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ALTUN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DURMUŞ

09:30 - 18:00 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: VATAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: VEZİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAZICISUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREMİTDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: MUŞTU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÖZTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT MURAT GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT SUBUTAY ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KİREMİTDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KARTBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YEDİGÜN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT AZİZ ÇELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MİLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DURMUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: RÜZGARLIBAHÇE

KADIKÖY

14:00 - 18:00 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: FIRIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ERALP

KARTAL

09:30 - 15:30 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EKMEKÇİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MİLANGAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ASLANDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BURÇAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 23 EVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HASANDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLDEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞENPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 6 EVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT EMRAH KAYADELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FAHRİ KORUTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MİLANGAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: CANSEL

MALTEPE

10:00 - 18:00 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ADEM YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: UÇAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: İNCİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: IŞIKLILAR

ŞİLE

09:00 - 18:00 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: SELVİ

09:00 - 18:00 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM - Sokak: CAMCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM - Sokak: CEFAKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM - Sokak: HAMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÇAYIRLAR

Milli Piyango Sonuçları hürriyet.com.tr’de olacak

 

 

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