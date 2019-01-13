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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.01.2019 - 23:30, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 14 Ocak BEDAŞ planlı kesinti programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? 14 Ocak BEDAŞ planlı kesinti programı

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı, İstanbul'un farklı semtlerinde yaşatan binlerce vatandaşın sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. İşlerini halledebilmek için elektriklerin gelmesini bekleyen vatandaşlar, BEDAŞ'ın planlı kesinti programını inceliyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ tarafından yayınlanan 14 Ocak planlı kesinti programıyla birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını bildirdi. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar.

14 Ocak 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ARİF AĞA Sk., SANAYİ SİTESİ Sk., HAFIZ BURHAN Sk., DEDE EFENDİ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19972-31594)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ARİF AĞA Sk., AYHAN KARLI Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19973-31806)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., 29 EKİM Cd., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19974-31804)

- BAĞLAR Mh., MERCAN Sk., ŞEHİT HASAN UZUN Sk., MİMAR SİNAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19976-31840)

- MAVİGÖL Mh., KOCA YUSUF Cd., PEKER Sk., HAYRAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20024-28794)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 1052. Sk., 1053. Sk., 1045. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1057. Sk., 1051. Sk., MENDERES Mh., 348. Sk., CİHANGİR Cd., 346. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 12:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20085-18034)

- 100. YIL Mh., MATBAACILAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20083-18252)

- BİRLİK Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., 815. Sk., 816. Sk., 817. Sk., 828. Sk., 829. Sk., 831. Sk., 827. Sk., 826. Sk., 825. Sk., 824. Sk., 810. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20082-18212)

- KAVAKLI Mh., BATI TRAKYA Bul., AYAZMA Cd., MARMARA Cd., İSTANBUL Cd., TURGUT ÖZAL Cd., SAHİL Mh., MARMARA Cd., ANAFARTALAR Sk., DEREAĞZI Mh., ZİYA GÖKALP Cd., ULUBATLI HASAN Sk., KORUKENT Cd., HASAN TAHSİN Cd., ÖMER SEYFETTİN Cd., SERİNPINAR Cd., GÜRPINAR Mh., ERTUĞRUL Sk., PEKMEZ Cd., HASAN TAHSİN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20121-20329-27108-27035-22619-22612-22556-22435-22411-22324-22319-22317-22316-22315-22166-22137-22054-22048-22046-21887-21755-21510-21452-21416-21195)

- CUMHURİYET Mh., HACI OSMAN BAYIRI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20146-4642)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., GÜL 1 Sk., LALE 3 Sk., TOMURCUK Sk., NADİDE Sk., KONAK Sk., ÇİĞDEM 2 Sk., ORDU Cd., KARADENİZ Cd., MAHMUTBEY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20137-403)

- ESENTEPE Mh., 2400. Sk., 2402. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20167-28296 TM)

- OSMANGAZİ Mh., 3142. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20172-21696)

- BOSTAN Mh., KURTULUŞ DERESİ Cd., KALYONCU KULLUĞU Cd., SOLAK Sk., TATLI BADEM Sk., YAYA KÖPRÜSÜ Sk., SERDAR ÖMERPAŞA Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20174-3668)

- DURUSU Mh., TERKOS-KARABURUN Cd., TERKOS Mh., ÖMER İSMAİL Sk., DUMAN Sk., HACI İZZET Sk., MEHRİBEY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20157-28272)

- MEVLANA Mh., 869. Sk., 869/2. Sk., 869/3. Sk., 878. Sk., 879. Sk., 879/1. Sk., 881. Sk., 885. Sk., TURGUT REİS Cd., CAHİT ZARİFOĞLU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20196-28133 tm)

- KOCATEPE Mh., TAKSİM ÇEŞMESİ Sk., FARABİ Sk., AŞIKLAR Sk., BÜLBÜL Mh., TURAN Cd., DUVARCI ADEM Sk., HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE Sk., ŞEHİT MUHTAR Mh., TAKSİM FIRINI Sk., TAKSİM YAĞHANESİ Sk., PELESENK Sk., DOĞRAMACI ŞAKİR Sk., ALTIN BAKKAL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20175-3132)

- SİYAVUŞPAŞA Mh., BARBAROS 1. Sk., BARBAROS 2. Sk., BARBAROS 3. Sk., BARBAROS 4. Sk., ALKAN Sk., GÜMÜŞ 1 Sk., ŞAKAYIK Sk., YASEMİN Sk., 1.ASMALI Sk., 2. ASMALI Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20182-677)

- YEŞİLKENT Mh., UĞUR MUMCU Cd., G-183 Sk., G-530 Sk., G-529 Sk., G-531 Sk., G-171 Sk., G-170 Sk., G-172 Sk., G-173 Sk., G-174 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20170-20148)

- ÇİLİNGİR Mh., DURUÇAY Sk., YENİÇAĞ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20212-29388)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., DOĞU YOLU Sk., İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20209-9351)

- MEVLANA Mh., 883. Sk., 884. Sk., 884/2. Sk., İBRAHİM HAYIRLIOĞLU Cd., HIZIREFENDİ Cd., HEKİMSUYU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20202-28134 tm)

- ADNAN MENDERES Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20243-29380-29381-29382-29383-29384-29385)

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