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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.08.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Ağustos elektrik kesintisi programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Ağustos elektrik kesintisi programı

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Kağıthane, Fatih, Başakşehir, Sarıyer, Bağcılar, Beykoz, Çekmeköy, Tuzla ve Maltepe gibi birçok ilçeye bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemiyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? 1 Ağustos elektrik kesintisi programı

BEDAŞ 01 Ağustos 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı

- HAMİDİYE Mh., AKADEMİ Sk., GİRNE Cd., EZGİ Sk., EFE Sk., KAZANCI Sk., ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN Sk., GÜLYAYLA Sk., ALP Sk., SOĞUKSU Cd., RUMELİ Cd., TEPEÜSTÜ Sk., TUĞBA Sk., NİZAM Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22042-9041 T.M.)

- MERKEZ Mh., BENGÜ Sk., KEMERBURGAZ Cd., LALE Sk., ALAN Sk., TAŞ Sk., HALE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24284-9194 T.M. )

- MERKEZ Mh., BUSE Sk., KEMERBURGAZ Cd., TATLIPINAR Sk., SEVİMLİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24283-9193 T.M.)

- AYVANSARAY Mh., AŞIK YUNUS Sk., BEŞİRGAZİ Sk., DEMİRCİ HASAN Sk., DEMİRCİ KUYUSU Sk., HAKİKİZADE Sk., HAMAMCI Sk., HEKİM ÇELEBİ Sk., HEKİM ÇELEBİ ARALIĞI Sk., MACARLAR YOKUŞU Sk., MOLLA ŞAKİR Sk., PASTIRMACI ÇIKMAZI Sk., PASTIRMACI YOKUŞU Sk., PAŞA HAMAMI Cd., SAKALAR ÇIKMAZI Sk., SAKALAR YOKUŞU Sk., SUN'ULLAH EFENDİ Sk., TAŞÇI HÜSEYİN Sk., YATAĞAN HAMAMI Sk., ÖNER Sk., ÇINÇINLI ÇEŞME Sk., ÇINÇINLI ÇEŞME ARALIĞI Sk., ŞAHBUDAK Sk., ŞAMDANCIBAŞI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26101-2775 TM)

- ESKİ HABİPLER Mh., NERGİSLER Sk., ORKİDELER Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26136-29898)

- HIRKA-İ ŞERİF Mh., AHŞAP MİNARE ÇIKMAZI Sk., AHŞAP MİNARE Sk., AKSEKİ Cd., ALTAY Cd., ALTAY CAMİİ Sk., BAŞKATİP Sk., ESKİ ALİPAŞA Cd., KADI Sk., KIRTAY Sk., NAKKAŞ LEVNİ Sk., SOMUNCULAR Sk., UNCU Sk., İZZETAĞA Sk., ÇALAR SAAT Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26100-2452 TM)

- İHSANİYE Mh., IŞIKLAR Mh., AKPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26130-9284,9243,9261,9260,9255,9730,9568,9562,9273,9857,9255,9275,9627,9989,9641,9873,9257,9242,9282,9488,9764,9864,9866,9725,9608,9241,9259,9518,9529,9301,9973 T.M.)

- ESKİ HABİPLER Mh., NERGİSLER Sk., ORKİDELER Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26137-29898)

- ESKİ HABİPLER Mh., NERGİSLER Sk., ORKİDELER Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26138-29898)

- BAŞAK Mh., DEDE KORKUT Sk., ŞEYH ŞAMİL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26158-12131)

- BAŞAK Mh., YUNUS EMRE Cd., YEŞİLOVA Sk., AKŞEMSEDDİN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26160-12229)

- ŞİRİNEVLER Mh., FIRAT Sk., NİL Sk., İNCESU Sk., FETİH 1. Sk., FETİH 2. Sk., FETİH 3. Sk., FETİH 4. Sk., FETİH 5. Sk., FETİH 6. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK FIRAT Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26150-417)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26194-4224)

- KİREÇBURNU Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26196-4509)

- KİREÇBURNU Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26197-4509)

- İZZETTİN Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26247-23007 23206 23192 23113 23175 23361 23418 23516 23712 23557 23581)

- FİRUZKÖY Mh., OKUL Cd., YENİ Sk., İLKNUR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26202-20694)

- ALKENT 2000 Mh., DR. HASAN AKGÜN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26206-22160)

- DEMİRKAPI Mh., 2. Sk., 2/1. Sk., 3/A Sk., İNÖNÜ Cd., 3. Sk., MASLAK Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26223-31135)

- ÇAKIL Mh., ELBASAN Cd., İNCEĞİZ Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26246-23340 23200 23788)

- ATATÜRK Mh., GAZİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26203-20697)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 10. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26204-20908)

- ATATÜRK Mh., GAZİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26205-21418)

- GÖZTEPE Mh., TUNÇ Sk., TEKİN Sk., UMUT Sk., MASLAK Cd., DEMİRKAPI Mh., MERT Sk., ÖNDER Sk., AKGÜL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26227-31077)

- GÜMÜŞYAKA Mh., CAHİT ARF Cd., BULANCAK Sk., TOPRAKBASTI Sk., HAYDARPAŞA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26259-25800)

- GÜNEŞLİ Mh., BAĞLAR Sk., CUMHURİYET Cd., MAHMUTBEY Cd., HÜRRİYET Mh., İĞDE Sk., AKGÜN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26276-31088)

- GAZİTEPE Mh., KANTAR YOLU Cd., GÜNGÖR ÇIKMAZI Sk., ŞAHİN ÖZER Cd., TÜTER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26260-25635)

- KOCATEPE Mh., 9. Sk., 15. Sk., YAĞ İSKELESİ Cd., 13. Sk., ŞEHİR PARKI Cd., 1. GEÇİT Sk., 2. GEÇİT Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26249-8452)

- CEBECİ Mh., 2606. Sk., 2607. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., İSMETPAŞA Mh., 80. Sk., MALKOÇOĞLU Mh., ZAFER Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26268-28252 tm)

- BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., KÜÇÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd.DESİ Sk., BÜYÜK KILIÇLI Mh., LAİKLİK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26277-25776-25017-25018)

- MURATBEY MERKEZ Mh., ÇATALCA YOLU Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26280-23508 23296)

- HASTANE Mh., TEMİZEL Sk., TAŞKIN ÇİFTLİK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26286-20403-21095)

- ŞAMLAR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26284-29398-29078-29899-28021-29253-28097-29421-49747-29738-29757-28733-29398-28901-28809-)

- 100. YIL Mh., MUSTAFA KEMAL Cd., 60. Sk., 67. Sk., 69. Sk., 73. Sk., FETİH Cd., 85. Sk., 75. Sk., 58. Sk., 64. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26289-18247)

- BİRLİK Mh., 800. Sk., 799. Sk., AKSEKİ Cd., BAHÇELER Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26295-18291)

- ÜÇEVLER Mh., 910. Sk., 894. Sk., 897. Sk., 889. Sk., 887. Sk., 890. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 916. Sk., 893. Sk., 892. Sk., 891. Sk., URFALILAR Cd., 939. Sk., 942. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26290-20254)

- 100. YIL Mh., 31. Sk., 33. Sk., 27. Sk., BARBAROS Cd., 29. Sk., 18. Sk., 23. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında ORUÇREİS Mh., 578. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26291-18226)

- ÇINAR Mh., 5/6. Sk., 5/7A Sk., 6/9. Sk., 6. Sk., 5/6A Sk., OSMAN GAZİ Cd., 5/7B Sk., 5/8. Sk., 6/7. Sk., 6/8. Sk., 5/8B Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında FATİH Mh., 293. Sk., FATİH Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26294-18557)

- PINAR Mh., 1477. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26056-21594)

- EKİNOBA Mh., ŞAKİR Sk., AKMAZ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26288-24474)

- KARAYOLLARI Mh., 616. Sk., 617. Sk., 621. Sk., 621/1. Sk., 623. Sk., OSMANBEY Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26070-28007 TM)

- YENİ MAHALLE Mh., 593/1. Sk., 601. Sk., 602. Sk., HEKİMSUYU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26071-28011 TM)

AYEDAŞ 01 Ağustos 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı

Beykoz

9:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KELİME 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TAHTAKÖPRÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: KAPADOKYA 
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜTÜNCÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ALIMLI ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KOCABAYIR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU 
13:00 - 18:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SEZERLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: AKRABA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: ALİ SEZER ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: LEVENT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SARIKAYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SEZERLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: DÜŞLER ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: CENGİZHAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KOÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: BİÇİM ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MIZRAP ÇIKMAZI 

ÇEKMEKÖY

09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ALYAZMA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KEÇİAĞILI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NİZAM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ENGİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KANBUROĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: OKYANUS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ITRİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÖZE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NARÇİÇEĞİ 
10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ÇİFTPINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: MANDIRA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ZERDE ÇIKMAZI 

MALTEPE

10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ARDIÇLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: FIRAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU 

SANCAKTEPE

10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: GAZİ EMİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: BAHÇELİEVLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: AYDINLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: HACI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: AKİDE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İKİZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: NEŞE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SÜMEYYE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: NESİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ZAMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ARİFLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BAHÇELİEVLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BEYAZIT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ÇIRA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İSHAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: TEVFİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: UMUT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SEYHAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ATLAS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: AYAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BEZİRGAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ENDER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: KÜMBET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: NAMZET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: TURKUAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: KÜBRA 
16:30 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİLAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: NASİP 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: EZAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: BEYTİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİZMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: TAŞLIÇAY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: İBRAHİM ETHEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MİMAR SİNAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MESRUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KARA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HARMANDALI 
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HARZEMŞAH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞAHİT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: VELİOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SAMYELİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BEDİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SEVENLER 

TUZLA

10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SEVİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BİLGİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: İMREN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SERVER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUŞKONMAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SERİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SAYDAM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: HAMAM KUYU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUYU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ŞEBNEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ASLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MEKTEP 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAKIL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIRÇEŞME 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇARŞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLI YOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRGEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIVANÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLDEFNE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: UYGAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BERK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: TAMER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: DAĞGÜLÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: CANER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRPINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKKAYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ORUÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: TOKCAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: UYGUN 

ÜMRANİYE

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ALEMDAĞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: BİRGÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYDEDE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYFER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: BILDIRCIN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ŞEHİT HASAN ELBENNA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: GÜLŞEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: HOŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ALEMDAĞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: KÜÇÜKSU 
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TURUNÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KÖPRÜLÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NARİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NEBİOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YEŞİLTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNANÇ TÜRKEŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇAM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: DAĞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MAVİDENİZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZAN ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖZTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: METANET 
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