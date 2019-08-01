Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Ağustos elektrik kesintisi programı
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Kağıthane, Fatih, Başakşehir, Sarıyer, Bağcılar, Beykoz, Çekmeköy, Tuzla ve Maltepe gibi birçok ilçeye bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemiyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? 1 Ağustos elektrik kesintisi programı
BEDAŞ 01 Ağustos 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı
- HAMİDİYE Mh., AKADEMİ Sk., GİRNE Cd., EZGİ Sk., EFE Sk., KAZANCI Sk., ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN Sk., GÜLYAYLA Sk., ALP Sk., SOĞUKSU Cd., RUMELİ Cd., TEPEÜSTÜ Sk., TUĞBA Sk., NİZAM Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22042-9041 T.M.)
- MERKEZ Mh., BENGÜ Sk., KEMERBURGAZ Cd., LALE Sk., ALAN Sk., TAŞ Sk., HALE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24284-9194 T.M. )
- MERKEZ Mh., BUSE Sk., KEMERBURGAZ Cd., TATLIPINAR Sk., SEVİMLİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24283-9193 T.M.)
- AYVANSARAY Mh., AŞIK YUNUS Sk., BEŞİRGAZİ Sk., DEMİRCİ HASAN Sk., DEMİRCİ KUYUSU Sk., HAKİKİZADE Sk., HAMAMCI Sk., HEKİM ÇELEBİ Sk., HEKİM ÇELEBİ ARALIĞI Sk., MACARLAR YOKUŞU Sk., MOLLA ŞAKİR Sk., PASTIRMACI ÇIKMAZI Sk., PASTIRMACI YOKUŞU Sk., PAŞA HAMAMI Cd., SAKALAR ÇIKMAZI Sk., SAKALAR YOKUŞU Sk., SUN'ULLAH EFENDİ Sk., TAŞÇI HÜSEYİN Sk., YATAĞAN HAMAMI Sk., ÖNER Sk., ÇINÇINLI ÇEŞME Sk., ÇINÇINLI ÇEŞME ARALIĞI Sk., ŞAHBUDAK Sk., ŞAMDANCIBAŞI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26101-2775 TM)
- ESKİ HABİPLER Mh., NERGİSLER Sk., ORKİDELER Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26136-29898)
- HIRKA-İ ŞERİF Mh., AHŞAP MİNARE ÇIKMAZI Sk., AHŞAP MİNARE Sk., AKSEKİ Cd., ALTAY Cd., ALTAY CAMİİ Sk., BAŞKATİP Sk., ESKİ ALİPAŞA Cd., KADI Sk., KIRTAY Sk., NAKKAŞ LEVNİ Sk., SOMUNCULAR Sk., UNCU Sk., İZZETAĞA Sk., ÇALAR SAAT Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26100-2452 TM)
- İHSANİYE Mh., IŞIKLAR Mh., AKPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26130-9284,9243,9261,9260,9255,9730,9568,9562,9273,9857,9255,9275,9627,9989,9641,9873,9257,9242,9282,9488,9764,9864,9866,9725,9608,9241,9259,9518,9529,9301,9973 T.M.)
- ESKİ HABİPLER Mh., NERGİSLER Sk., ORKİDELER Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26137-29898)
- ESKİ HABİPLER Mh., NERGİSLER Sk., ORKİDELER Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26138-29898)
- BAŞAK Mh., DEDE KORKUT Sk., ŞEYH ŞAMİL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26158-12131)
- BAŞAK Mh., YUNUS EMRE Cd., YEŞİLOVA Sk., AKŞEMSEDDİN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26160-12229)
- ŞİRİNEVLER Mh., FIRAT Sk., NİL Sk., İNCESU Sk., FETİH 1. Sk., FETİH 2. Sk., FETİH 3. Sk., FETİH 4. Sk., FETİH 5. Sk., FETİH 6. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK FIRAT Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26150-417)
- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26194-4224)
- KİREÇBURNU Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26196-4509)
- KİREÇBURNU Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26197-4509)
- İZZETTİN Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26247-23007 23206 23192 23113 23175 23361 23418 23516 23712 23557 23581)
- FİRUZKÖY Mh., OKUL Cd., YENİ Sk., İLKNUR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26202-20694)
- ALKENT 2000 Mh., DR. HASAN AKGÜN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26206-22160)
- DEMİRKAPI Mh., 2. Sk., 2/1. Sk., 3/A Sk., İNÖNÜ Cd., 3. Sk., MASLAK Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26223-31135)
- ÇAKIL Mh., ELBASAN Cd., İNCEĞİZ Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26246-23340 23200 23788)
- ATATÜRK Mh., GAZİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26203-20697)
- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 10. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26204-20908)
- ATATÜRK Mh., GAZİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26205-21418)
- GÖZTEPE Mh., TUNÇ Sk., TEKİN Sk., UMUT Sk., MASLAK Cd., DEMİRKAPI Mh., MERT Sk., ÖNDER Sk., AKGÜL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26227-31077)
- GÜMÜŞYAKA Mh., CAHİT ARF Cd., BULANCAK Sk., TOPRAKBASTI Sk., HAYDARPAŞA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26259-25800)
- GÜNEŞLİ Mh., BAĞLAR Sk., CUMHURİYET Cd., MAHMUTBEY Cd., HÜRRİYET Mh., İĞDE Sk., AKGÜN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26276-31088)
- GAZİTEPE Mh., KANTAR YOLU Cd., GÜNGÖR ÇIKMAZI Sk., ŞAHİN ÖZER Cd., TÜTER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26260-25635)
- KOCATEPE Mh., 9. Sk., 15. Sk., YAĞ İSKELESİ Cd., 13. Sk., ŞEHİR PARKI Cd., 1. GEÇİT Sk., 2. GEÇİT Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26249-8452)
- CEBECİ Mh., 2606. Sk., 2607. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., İSMETPAŞA Mh., 80. Sk., MALKOÇOĞLU Mh., ZAFER Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26268-28252 tm)
- BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., KÜÇÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd.DESİ Sk., BÜYÜK KILIÇLI Mh., LAİKLİK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26277-25776-25017-25018)
- MURATBEY MERKEZ Mh., ÇATALCA YOLU Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26280-23508 23296)
- HASTANE Mh., TEMİZEL Sk., TAŞKIN ÇİFTLİK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26286-20403-21095)
- ŞAMLAR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26284-29398-29078-29899-28021-29253-28097-29421-49747-29738-29757-28733-29398-28901-28809-)
- 100. YIL Mh., MUSTAFA KEMAL Cd., 60. Sk., 67. Sk., 69. Sk., 73. Sk., FETİH Cd., 85. Sk., 75. Sk., 58. Sk., 64. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26289-18247)
- BİRLİK Mh., 800. Sk., 799. Sk., AKSEKİ Cd., BAHÇELER Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26295-18291)
- ÜÇEVLER Mh., 910. Sk., 894. Sk., 897. Sk., 889. Sk., 887. Sk., 890. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 916. Sk., 893. Sk., 892. Sk., 891. Sk., URFALILAR Cd., 939. Sk., 942. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26290-20254)
- 100. YIL Mh., 31. Sk., 33. Sk., 27. Sk., BARBAROS Cd., 29. Sk., 18. Sk., 23. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında ORUÇREİS Mh., 578. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26291-18226)
- ÇINAR Mh., 5/6. Sk., 5/7A Sk., 6/9. Sk., 6. Sk., 5/6A Sk., OSMAN GAZİ Cd., 5/7B Sk., 5/8. Sk., 6/7. Sk., 6/8. Sk., 5/8B Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında FATİH Mh., 293. Sk., FATİH Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26294-18557)
- PINAR Mh., 1477. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26056-21594)
- EKİNOBA Mh., ŞAKİR Sk., AKMAZ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26288-24474)
- KARAYOLLARI Mh., 616. Sk., 617. Sk., 621. Sk., 621/1. Sk., 623. Sk., OSMANBEY Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26070-28007 TM)
- YENİ MAHALLE Mh., 593/1. Sk., 601. Sk., 602. Sk., HEKİMSUYU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26071-28011 TM)
AYEDAŞ 01 Ağustos 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı
Beykoz
|9:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KELİME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TAHTAKÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: KAPADOKYA
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜTÜNCÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ALIMLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KOCABAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU
|13:00 - 18:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SEZERLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: AKRABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: ALİ SEZER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: LEVENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SARIKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SEZERLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: DÜŞLER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: CENGİZHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KOÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: BİÇİM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MIZRAP ÇIKMAZI
ÇEKMEKÖY
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ALYAZMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KEÇİAĞILI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NİZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KANBUROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: OKYANUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ITRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÖZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NARÇİÇEĞİ
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ÇİFTPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ZERDE ÇIKMAZI
MALTEPE
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ARDIÇLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU
SANCAKTEPE
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: GAZİ EMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: BAHÇELİEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: AYDINLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: HACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: AKİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İKİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: NEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SÜMEYYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: NESİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ZAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ARİFLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BAHÇELİEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ÇIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İSHAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: TEVFİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: UMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SEYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ATLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: AYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BEZİRGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ENDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: KÜMBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: NAMZET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: TURKUAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: KÜBRA
|16:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: NASİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: EZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: BEYTİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİZMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: TAŞLIÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: İBRAHİM ETHEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MESRUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HARMANDALI
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HARZEMŞAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: VELİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SAMYELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BEDİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SEVENLER
TUZLA
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SEVİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BİLGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: İMREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SERVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUŞKONMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SAYDAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: HAMAM KUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ŞEBNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ASLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAKIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIRÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇARŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRGEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIVANÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLDEFNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: UYGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BERK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: TAMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: DAĞGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: CANER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ORUÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: TOKCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: UYGUN
ÜMRANİYE
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: BİRGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYDEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: BILDIRCIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ŞEHİT HASAN ELBENNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: GÜLŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: HOŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: KÜÇÜKSU
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TURUNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KÖPRÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NARİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NEBİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YEŞİLTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNANÇ TÜRKEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: DAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MAVİDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: METANET
Yorumları Göster
Yorumları Gizle