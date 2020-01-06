AA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 09:56,
Elazığ'da yurtta kalan 34 öğrenci hastanelik oldu
Elazığ'da 34 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 34 öğrencisinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti görülmesi üzerine yurt yetkilileri 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.
Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı
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