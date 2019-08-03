Elazığ'da şehidi binler uğurladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'da şehidi binler uğurladı
GeriGündem Elazığ'da şehidi binler uğurladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
03.08.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Elazığ'da şehidi binler uğurladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ'da şehidi binler uğurladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Şehit Kıratlı için Kovancılar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Mardin'den helikopterle getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak Kovancılar Merkez Meydan Camisi'nde katafalka konuldu.

Törene 50 günlük bebeği Elçin ile katılan şehit eşi Nursen Kıratlı, şehidin babası Hasan Hüseyin ve annesi Ayşe Kıratlı gözyaşı döktü.

Elazığda şehidi binler uğurladı

Şehidin naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından bir süre meslektaşlarının ve vatandaşların omuzlarında taşındı.

Bu esnada vatandaşlar tekbir getirerek "Kahrolsun PKK" sloganı attı.

Uzman çavuş gözyaşlarıyla memleketine uğurlandı
daha fazla video için

Şehit uzman çavuş Kıratlı'nın naaşı, daha sonra götürüldüğü Kovancılar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ da katıldı.
Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinde yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlenmiş, 1 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani Kilisesi temel atma töreninde konuştu
Kayseri'deki esrarengiz olayda yeni gelişme! Polis mektuplara el koydu...
Gaziantep'te şoke eden olay! Doktora saldırdı, hastaneyi dağıttı...
Hande Fırat yazdı... Sistem çalışmasında sona gelindi