Elazığ'da kar nedeniyle 136 köye ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde son bir haftadır etkisini sürdüren kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kar nedeniyle merkezin yanı sıra Sivrice, Palu, Kovancılar, Maden, Karakoçan, Arıcak, Alacakaya ve Baskil ilçelerinde 136 köye ulaşım sağlanamıyor.



Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



