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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.09.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Elazığ'da doktoru öldüren tıp öğrencisi ve doktor sevgilisine müebbet!

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Elazığ'da doktoru öldüren tıp öğrencisi ve doktor sevgilisine müebbet!

Elazığ'da öldürülen Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin cinayeti ile ilgili tutuklu yargılanan Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi ile sevgilisi pratisyen doktora müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 8 Aralık 2018 tarihinde merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak’ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki evde meydana gelmişti. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A. (23), sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül B. ile birlikte eve davet ettikleri Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin’i bıçaklayarak öldürmüştü. Şüpheli ile doktor sevgilisi yakalanarak gözaltına alınmış, ardından da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Tutuklu olarak yargılanan zanlılar, bugün Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Diyarbakır Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Fatih Şemsettin A. ile Elazığ E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Çağla Gül B., SEGBİS'le katıldı. Maktul yakınları ve taraf avukatlarının da yer aldığı duruşmada savcının mütalaasının ardından sanıklara söz verildi.

KADIN DOKTOR ÖZÜR DİLEDİ, SEVGİLİSİ CİNAYETİ İNKAR ETTİ

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Çağla Gül B., "Ben Mustafa'ya hiç bir şekilde zarar vermedim, tüm kamuoyundan özür diliyorum. Mustafa'yı ben öldürmedim" dedi. Cinayeti sevgilisinin işlediğini ileri süren sanık Fatih Şemsettin A. ise, "Benim bünyem kan karşısında çok fazla dayanamıyor. Ben nasıl oluyorum da Mustafa Girgin'i öldürüyorum. Bir psikopat kadın yüzünden Mustafa Girgin hayatını kaybetti ve ben de cezaevinde bulunuyorum" diye konuştu.

Elazığda doktoru öldüren tıp öğrencisi ve doktor sevgilisine müebbet



Maktul tarafı ise, her iki sanığın da tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, her iki sanığını da "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zanlı Fatih Şemsettin A'ya ise olayda kullandığı bıçak nedeniyle 6 ay hapis cezası da verildi.

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Son 24 saatte ne oldu? (18.09.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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