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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
25.10.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Film gibi araştırmayla bulundu

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Film gibi araştırmayla bulundu

ADANA polisi, 2 yaşındaki Elanur Tarhan’a kamyonetle çarpıp ölümüne neden olan sürücüyü, film gibi araştırma sonucu buldu.

Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde 18 Eylül günü sokakta oyun oynayan Elanur Tarhan’a kamyonetin çarptığını gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, minik Elanur’un yaşamını yitirdiğini saptadı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 100’den fazla güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, kazadan sonra sokaktan 2 kamyonetin çıktığını saptadı. Elanur’a çarptığı üzerinde durulan 31 MA 3211 plakalı kamyonetin ise il dışına çıktığını ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gittiği belirlendi. Ekipler, Reyhanlı’ya giderek Suriyeli Amır Harba (24) ile yanındaki Abdulmelik El Cevher’i (23), yakaladı. İki şüpheli, Adana’ya getirildi.

İKİ ARAÇTA DA İZE RASTLANMADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamyonet üzerinde yaptığı incelemede küçük kıza ait bir bulguya rastlayamadı. Bunun üzerine ekipler, sokaktan çıkan diğer şüpheli araç olan ilçe belediyesine ait haşere ilaçlama aracı üzerinde de iz aradı. 2 araçta yapılan aramada ise hiçbir delil ve kan izine rastlanmadı.

İFADESİ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Sorguya alınan Amır Harba, "Mahallede sandalye satıyordum. Bir şeyin üzerinden geçtim, ama ben kasis veya taş sandım. Küçük kıza çarptığımı bilsem kesinlikle dururdum" dedi. Adliyeye sevk edilen Harba verdiği ifade doğrultusunda tutuklandı.

DETAYLI İNCELEMEYLE ÇÖZÜLDÜ

Cinayet dedektifleri, Elanur’un olay yerindeki kan izlerinden ve düşüş pozisyonundan yola çıkarak, küçük kıza başka aracın çarpmış olabileceği üzerinde durdu. Polis, ilaçlama aracında detaylı arama yaptı. Olaydan sonra birçok kez yıkanan ve Elanur’a ait izlerin kaybolma ihtimali üzerine duran ekipler, detaylı bir olay yerin çalışması yaptı. Aracın tüm noktalarını titizlikle ve özel yöntemle inceleyen uzman polisler, jant içinde Elanur’a ait DNA örneklerine rastladı.

SURİYELİ SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Daha sonra polisler, araç sürücüsü Ahmet Kavut’u (31) Seyhan İlçesi Barboros Mahallesi’ndeki evinde yakaladı. Cezaevinde bulunan Amır Harba ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Sorgulanan Kavut ise olay günü mahallede ilaçlama yaptığını, ancak küçük kıza çarptığını fark etmediğini söyledi. İşlemleri tamamlanan Kavut, çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

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