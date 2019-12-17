El Kaide’ye büyük operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında; “Fetih El Şam Cephesi / El Nusra Cephesi / Heyet-i Tahrir Şam Cephesi (FEC/ENC/HTŞ) - El Kaide / Huraseddin Tugayları (Had Grubu)” terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; El Kaide’nin merkez yönetimine bağlı olarak Suriye’de faaliyet gösteren Huraseddin Tugayları’yla (Had Grubu) bağlantılı İstanbul ve diğer illerdeki örgüt üyeleri yapılan teknik ve fiziki çalışmayla tespit edildi.

Yapılan çalışmanın ardından dün gece saat 01.00 sıralarında Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören. Sultanbeyli, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde bulunan toplam 37 adres ile Konya Selçuklu , Adana ili Yüreğir, Ankara Mamak 1, Kocaeli ili Derince, Trabzon ili Sürmene ve Adıyaman Merkez ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Timleri desteğinde düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tüfekler, örgütsel yardım adına kullanıldığı değ̆erlendirilen yüklü miktarda nakit para, çatışma bölgelerinde dini istismar eden terör örgütleri tarafından bayrak olarak kullanılan bez parçaları ele geçti. Soruşturmanın çok yönle olarak sürdüğü bildirildi.