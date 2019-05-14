EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Müdür yardımcılığı sınavı ne zaman?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Müdür yardımcılığı sınavı ne zaman?
GeriGündem EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Müdür yardımcılığı sınavı ne zaman?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
14.05.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Müdür yardımcılığı sınavı ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Müdür yardımcılığı sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) olarak bilinen müdür yardımcılığı sınavı için gözler ÖSYM'nin resmi internet sitesine çevrildi. 21 Nisan tarihinde sınava giren adaylar, sınav sonuçları için beklemeye başladı. Peki, EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler

EKYS sonuçları için adayların sorgulamaları kaldığı yerden devam ediyor. Bu yıl ÖSYM tarafından EKYS adıyla gerçekleştirilen Müdür Yardımcılığı sınavı, 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, EKYS müdür yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yayımlanan ÖSYM takvimine göre EKYS Sınav sonuçlarının 16 Mayıs 2019'da açıklanması planlanıyor. Adaylar sınav  sonuçlarını www.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. 

EKYS’de konuların dağılımı genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10 şeklindeydi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Antalya'da kaçak kazı sırasında patlama: Ölü ve yaralı var

Akademisyenlerin katilinin ses kaydıyla eşe azmettirme iddianamesi: Yaktın beni Saadet

Korkunç olay! Karlar eriyince ortaya çıktı

Türkiye’de yaşayan Filipinli bakıcının hukuk zaferi