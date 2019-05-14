EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Müdür yardımcılığı sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) olarak bilinen müdür yardımcılığı sınavı için gözler ÖSYM'nin resmi internet sitesine çevrildi. 21 Nisan tarihinde sınava giren adaylar, sınav sonuçları için beklemeye başladı. Peki, EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
EKYS sonuçları için adayların sorgulamaları kaldığı yerden devam ediyor. Bu yıl ÖSYM tarafından EKYS adıyla gerçekleştirilen Müdür Yardımcılığı sınavı, 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, EKYS müdür yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yayımlanan ÖSYM takvimine göre EKYS Sınav sonuçlarının 16 Mayıs 2019'da açıklanması planlanıyor. Adaylar sınav sonuçlarını www.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.
EKYS’de konuların dağılımı genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10 şeklindeydi.
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